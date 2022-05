Ligue 1: deuxième place, top 5, maintien... Les enjeux de la brûlante 37e journée

Rendez-vous est donné ce samedi, à 21 heures, pour un multiplex de 10 matchs comptant pour la 37e journée de Ligue 1. Les enjeux sont multiples entre la course à l'Europe, que ça soit pour la deuxième place ou le top 5, mais aussi la bataille pour le maintien.

Comme il en est de tradition en Ligue 1, la 37e journée sera l'occasion d'assister à un multiplex avec les dix affiches au menu. Les enjeux seront multiples ce samedi soir, à tous les étages même si le PSG est déjà sacré champion de France. D'autres places pourraient aussi être attribuées en fonction des résultats, à commencer par la deuxième.

Derrière le duel entre l'OM et Monaco, quatre équipes en course pour l'Europe pour deux places

Opposé à Nantes mercredi, Rennes s'est tiré une balle dans le pied (défaite 2-1) en vue de la deuxième place, occupée par l'OM avec 68 unités. Les Bretons accueilleront les Phocéens au Roazhon Park mais sont désormais à six unités de l'équipe de Jorge Sampaoli. Il faudrait un petit miracle pour que les hommes de Bruno Genesio parviennent à obtenir cette place directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions. D'autant plus que Monaco (3e), qui reste sur huit succès de rang, accueille Brest (11e) qui n'a plus rien à jouer. Les Monégasques ont l'occasion de continuer à mettre la pression à l'OM jusqu'à la dernière journée.

Après avoir renversé Saint-Etienne (4-2) mercredi, Nice recevra Lille, aussi distancé dans la course européenne (10e). Battu en finale de Coupe de France samedi dernier, les Aiglons doivent finir dans le top 5 pour décrocher un billet pour l'Europe. La deuxième place est encore possible dans les faits mais il va falloir déjà penser à sécuriser un billet pour l'Europe, avec pour l'heure une quatrième position synonyme de Ligue Europa.

Battu par Metz dimanche dernier, l'OL n'a plus la possibilité de revenir dans le top 5. Seuls Strasbourg et Lens peuvent encore espérer renverser la situation. Les deux prétendants défieront des équipes désormais sauvées en vue du maintien, respectivement Clermont et Troyes. Les Alsaciens recevront là où les Lensois se déplaceront dans l'Aube.

Le classement :

2- Marseille : 68 points (+23)

3- Monaco : 65 points (+23)

4- Nice : 63 points (+17)

5- Rennes : 62 points (+40)

6- Strasbourg : 60 points (+20)

7- Lens : 58 points (+12)

Lorient peut se sauver, Bordeaux en grand danger

Club historique de Ligue 1, Bordeaux n'est pas encore condamné à la Ligue 2. Mais le club de Gérard Lopez va devoir impérativement gagner face à Lorient, actuel 17e, qui peut de son côté conserver sa place dans l'élite en cas de succès en Gironde. Pour cela, il faudrait que Saint-Etienne, pour l'heure barragiste, ne prenne au mieux qu'un point face à Reims. Mais la différence de buts est favorable aux Merlus et même en cas de succès des Verts, le maintien serait pratiquement acquis.

Pour Metz, le succès dimanche face à l'OL a relancé l'espoir et une nouvelle victoire lors de la réception d'Angers, pourrait permettre de revenir à hauteur de l'ASSE si l'équipe de Pascal Dupraz s'incline dans le même temps. Mais lors de la dernière journée, les Messins iront défier le PSG, qui jouera de son côté ce samedi face à Montpellier. Le club du Forez ira à Nantes pour son ultime match de la saison. Neuvièmes au classement, les Canaris auront eux l'occasion de passer devant les Gones (8es) en cas de victoire.

Le classement:

17- Lorient : 34 points (-28)

18- Saint-Etienne : 31 points (-34)

19- Metz : 28 points (-30)

20- Bordeaux : 27 points (-41)