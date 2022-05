Ligue 2: Toulouse fortement touché par un virus avant d'affronter Ajaccio, qui joue la montée

Toulouse, champion de France de Ligue 2, a annoncé ce mercredi que plusieurs de ses joueurs étaient touchés par un virus grippal avant la rencontre face à l’AC Ajaccio, qui peut être décisive pour la montée en Ligue 1 du club corse.

Le Téfécé pourrait se déplacer à Ajaccio avec une équipe diminuée, samedi lors de la dernière journée de Ligue 2. Le club toulousain a annoncé ce mercredi que certains membres de son staff et plusieurs de ses joueurs étaient touchés par un virus grippal. Pour le moment rien qui n’indique qu’ils seront indisponibles en fin de semaine, mais le doute est permis.

Heureusement pour les Toulousains, ils ont été sacrés champions de Ligue 2 le week-end dernier après leur victoire contre Nîmes et ils ne jouent plus rien. Mais s’ils venaient à jouer à Ajaccio avec un effectif réduit et quelques cadres absents, cela pourrait avoir une grande influence sur la fin du championnat.

Auxerre doit miser sur un mauvais résultat d'Ajaccio

Les Corses sont en effet actuellement 2es de Ligue 2, avec un petit point d‘avance sur Auxerre. Ils doivent donc défendre leur position, qui leur offre une montée directe en Ligue 1 plutôt que de devoir passer par un barrage entre clubs de L2 avant un éventuel barrage face au 18e de l’élite – actuellement Saint-Etienne.

Les Bourguignons, eux, pourraient se sentir lésés en cas de TFC affaibli face à l'ACA. Ils se déplaceront à Amiens avec l'espoir de profiter d'un faux-pas des Corses pour retrouver directement la Ligue 1.