Rodez-ASSE: deux supporters stéphanois hospitalisés après la bagarre dans le parcage, une enquête ouverte

Démarrée avec une heure de retard, la rencontre entre Rodez et Saint-Étienne dans le cadre de la 2e journée de Ligue 2 a été marquée samedi par une bagarre dans le parcage stéphanois en avant-match. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces événements, selon la presse locale.

La bagarre entre les supporters des Verts avant le match à Rodez ce samedi ne restera pas sans conséquence. Après avoir déjà retardé le coup d’envoi du match, l’incident fait l’objet d’une enquête pour faire le point sur son origine, selon les informations de France Bleu. Des membres des Green Angels et des Magic Fans auraient été concernés, s'échangeant des coups, "parfois jusqu'au sang".

Batlles: "Je ne parle pas de ça, ça ne m’appartient pas"

Toujours d’après le média local, au moins deux supporters seraient hospitalisés en raison de blessures légères, que cela soit au crâne ou au poignet. La LFP devrait également se saisir du dossier en vue d’une éventuelle sanction envers l’ASSE, qui s’est finalement inclinée dans le temps additionnel sur un but de Lucas Buades (1-2).

Après plus de 45 minutes d’attente et alors que les deux équipes avaient regagné le vestiaire, un second échauffement a pu avoir lieu et le coup d’envoi a été annoncé, une heure après l’horaire initial. Les supporters visiteurs ont peu à peu regagné leur parcage pour assister au match. "Je ne parle pas de ça, ça ne m’appartient pas", s’est contenté de réagir l’entraîneur stéphanois Laurent Batlles en conférence de presse, alors que son équipe n’a pas encore inscrit le moindre point après deux matchs.