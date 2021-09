Sochaux: Diedhiou interpellé et en garde à vue après les incidents à Ajaccio

INFO RMC Sport - De graves incidents ont éclaté après le match de Ligue 2 remporté samedi soir par l'AC Ajaccio contre Sochaux (1-0). Le défenseur sochalien Christophe Diedhiou a été placé en garde à vue dans la nuit à Ajaccio après une bagarre avec un stadier du club corse.

Après la rencontre de Ligue 2 ce samedi soir entre l'AC Ajaccio et Sochaux (1-0), une bagarre a eu lieu dans la cour intérieure du stade entre Christophe Diedhiou et un stadier du club corse, Alain Albano. Cet incident a débuté juste après les conférences de presse, au moment du départ du FCSM. Le défenseur concerné, âgé de 33 ans, a été interpellé dans la foulée. Selon les informations de RMC Sport, il est toujours en garde à vue ce matin avant une audition programmée dans l'après-midi.

La LFP dénonce des incidents "très graves"

Le stadier a porté plainte avant de se rendre à l'hôpital. Le président de l'AC Ajaccio, Christian Leca, va lui lancer une procédure à 11 heures. Le flou persiste encore quant à l'origine de cette bagarre. Contactée par RMC Sport, une source proche de la Ligue de football professionnel précise que les incidents survenus samedi sont "très graves". Elle ajoute que "si cet évènement est confirmé et noté dans le rapport de l'arbitre, le joueur sera convoqué prochainement."

Selon une source policière, sept supporters sochaliens ont déclaré en sortant du stade avoir été agressés par des supporters adverses. Aucune plainte n'a été déposée. Deux d'entre eux ont été admis à l'hôpital pour des blessures "légères".

Après un premier point sur la situation, une source proche de LFP ajoute : "Des suites pourront être données en fonction de si l’on se trouve ou non dans 'l’enceinte sportive' selon le rapport. A l’intérieur, cela reste dans le champ disciplinaire. A l’extérieur, la Ligue n’est plus compétente."

Dans un communiqué publié samedi soir, le FC Sochaux-Montbéliard s'est dit "pleinement solidaire de son joueur mis en cause mais ne manquera néanmoins pas de faire appliquer les sanctions qu’il pourrait encourir au terme de l’enquête actuellement en cours dont les éléments restent à déterminer". Le club a également adressé "ses plus sincères vœux de rétablissement aux trois supporters sochaliens présents ce samedi à la rencontre et qui furent brutalement agressés au terme de celle-ci". L'ACA a déploré de son côté "l'agression de l'un de ses stadiers par un joueur sochalien après la rencontre" et annoncé sa décision de porter plainte après "cette agression scandaleuse".