Ligue des champions africaine: grosse polémique après un penalty imaginaire entre Al-Ahly et le Raja Casablanca

Lors du quart de finale aller de la Ligue des champions de la CAF entre Al-Ahly et le Raja Casablanca, un penalty très litigieux a été accordé au club égyptien pour une faute de main d'un défenseur, qui a touché le ballon... du tibia.

Drôle de situation en Afrique. À l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des champions de la CAF entre Al-Ahly et le Raja Casablanca, une grosse polémique est venue entâcher le succès du club égyptien (2-1) sur sa pelouse. Alors que le score est de 0-0 à la 10e minute de jeu, l'arbitre Jean-Jacques Ndala est interpellé par le camion de la VAR pour une situation litigieuse. Après visionnage, il accorde un pénalty à Al-Ahly en montrant un geste du bras, sous le regard interloqué des joueurs de la formation marocaine.

Une faute... du tibia

Or, le défenseur a touché le ballon du tibia. Avec les différents ralentis diffusés, difficile de savoir si le cuir a ensuite effleuré les doigts du fautif. Toujours est-il que Amr El Solia a transformé le penalty (1-0, 13e), avant qu'Hussein El Shahat ne double le score sur une passe décisive du Sud-Africain Percy Tau (2-0, 23e). La réduction de l'écart par Mohamed Zrida (2-1, 45e) a laissé en vie les joueurs du Raja malgré une infériorité numérique durant la dernière demi-heure.

L'équipe marocaine aura l'occasion de se rattraper lors du match retour à domicile vendredi prochain. Dans les autres quarts de finale, l'ES Sétif et Tunis n'ont pu se départager (0-0), alors que Petro Luanda et le Wydad Casablanca ont un but d'avance avant leur match retour contre Sundowns et Belouizdad.