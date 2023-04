Ligue des champions africaine: le match entre l'Espérance de Tunis et la JS Kabylie stoppé par de violents incidents

Le quart de finale de la Ligue des champions d'Afrique entre l'Espérance de Tunis et la Jeunesse sportive de Kabylie a été interrompu plus d'une demi-heure en raison d'incidents graves samedi soir. Un incendie s'est notamment déclaré dans un couloir d'accès.

De violents incidents, dont un incendie, ont provoqué l'interruption pendant plus de 30 minutes du quart de finale de la Ligue des champions d'Afrique entre l'Espérance de Tunis et la Jeunesse sportive de Kabylie (Algérie) samedi soir à Tunis.

Selon la radio Mosaïque et d'autres témoignages, des supporters de l'Espérance ont tenté d'entrer sur la pelouse après la première période mais des policiers se sont interposés et des heurts ont éclaté. Des supporters ont renversé des poubelles sur les côtés du stade olympique de Radès et provoqué un incendie dans un couloir d'accès; des affrontements les ont opposés à la police anti-émeutes, selon ces témoignages.

Des tribunes vidées lors de la reprise

Un photographe de l'AFP a vu des scènes de saccage dans les tribunes et des tirs de grenades lacrymogènes qui ont recouvert le stade d'une épaisse fumée. Plusieurs policiers ont été blessés par des jets de projectiles, selon ce photographe. Des images de médias en direct sur Facebook ont montré un camion de pompiers en intervention pour éteindre le début d'incendie.

Peu après 21h45 (20h45 GMT), le match a enfin pu reprendre devant des tribunes pratiquement vides du côté de l'Espérance. Le club a marqué presque immédiatement un premier but avant que la JSK n'égalise, sans réussir toutefois à se qualifier après avoir perdu le match aller à Alger.

Aucun bilan officiel n'a pu être obtenu auprès des autorités sollicitées mais le photographe de l'AFP a dénombré au moins 20 policiers blessés ainsi que plusieurs supporters.