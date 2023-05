AC Milan-Inter: "Il y avait contact", assure Lautaro Martinez au sujet du pénalty annulé

A l'issue de la demi-finale aller de Ligue des champions contre l'AC Milan où l'Inter s'est imposé 2-0 sur la pelouse de San Siro, Lautaro Martinez est revenu sur le pénalty sifflé puis annulé, au micro de la chaîne espagnole Movistar+.

Frustré par l'arbitrage? L'Inter de Lautaro Martinez a pris une belle avance ce mercredi soir en remportant la demi-finale aller de Ligue des champions ce mercredi face à l'AC Milan (2-0). Mais selon l'attaquant argentin, l'avance aurait pu être encore plus large si un pénalty sifflé en sa faveur n'avait pas été annulé.

"Je sens un contact"

"Je sens un contact (de Kjaer, ndlr), donc ça me fait tomber. Je n’avais pas besoin de me jeter, il y avait contact mais l’arbitre en a décidé autrement…", a lancé l’Argentin, amer au micro de la chaîne espagnole Movistar+.

A la 30e minute de la demi-finale, Lautaro Martinez avait vu un pénalty sifflé en sa faveur après un contact avec Simon Kjaer dans la surface. L'Argentin rentre dans la surface et se fait tirer le maillot par le défenseur danois. Il tombe et l'arbitre espagnol de la rencontre Gil Manzano indique le point de pénalty avant de revenir sur sa décision une fois le visionnage de la séquence effectué. Et il ne donne pas de carton pour l'Argentin, même si Mike Maignan le demandait.

"On n'est pas encore au bout"

Lautaro Martinez s’est tout de même dit satisfait du résultat: "On a commencé le match de façon exceptionnelle, c’est pour ça qu’on a rapidement marqué. On a géré la première période tranquillement, en deuxième période on a baissé l’intensité, ils ont eu quelques occasions, mais le résultat est là. On aurait pu marquer le troisième oui, mais je suis content, c’est une demie, un derby, donc on est content."

Son entraîneur Simone Inzaghi, s'est lui aussi montré très optimiste sur Prime Video: "On a fait une première période extraordinaire, on pouvait marquer davantage que ces deux buts, mais c'est un grand match. On sait qu'on a l'avantage. Il y aura le match retour à la maison, avec notre public avec nous. On sait qu'on doit encore fournir un grand effort pour réaliser notre rêve. J'avais demandé le coeur et la tête à mes joueurs: ils ont couvert chaque centimètre du terrain, ceux qui sont entrés nous ont beaucoup aidés, il faut s'en réjouir mais on n'est pas encore au bout."