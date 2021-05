Ballon d'Or: une vague de soutien pour N'Golo Kanté après ses performances monstrueuses

Auteur d'une prestation XXL samedi en finale de la Ligue des champions avec Chelsea (1-0), N'Golo Kanté s'apprête à rejoindre les Bleus avec un palmarès encore un peu plus garni. Surtout, le Français pourrait bien s'inviter dans le ballet des prétendants au prochain Ballon d'Or.

Meilleur joueur de la demi-finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid (1-1). Meilleur joueur de la demi-finale retour (2-0). Et, enfin, homme du match de la finale de C1 contre Manchester City (1-0). N'Golo Kanté a réalisé une passe de trois incroyable ce samedi à Porto avec Chelsea. "C'est secondaire, le principal c'est ce que l'on a fait. On s'est battu pour se retrouver en finale et pour la remporter", commentait-il tout en sobriété au coup de sifflet final.

Giroud: "Il est incroyable ce mec"

Pourtant, les performances individuelles de l'ancien joueur de Leicester interpellent. Réaliser une telle prestation face aux Cityzens, alors qu'il était encore incertain quelques jours seulement avant la partie en raison d'une blessure aux côtes et aux adducteurs, relève presque de l'exploit. Même si les exploits ont tendance à devenir monnaie courante avec l'insatiable milieu de terrain. "Il est énorme, il a récupéré 50 ballons, il leur a fait mal... Je ne sais pas quoi dire, il est incroyable ce mec, expliquait Olivier Giroud après le sacre. Il court de partout, il fait la différence, il comble des brèches... Avec lui on a l'impression d'être 12 sur le terrain."

Kanté Ballon d'or ? "Cela serait une bouffée d'oxygène pour le football"

En remportant sa première Ligue des champions, N'Golo Kanté est rentré dans un cercle très fermé, à savoir celui des six vainqueurs de la C1, de la Premier League et de la Coupe du monde. Un argument de poids supplémentaire pour considérer la candidature du Français dans l'attribution du prochain Ballon d'Or.

Beaucoup d'observateurs se sont fait l'écho, samedi, de cette idée. Sur le plateau de Champions Zone, Federico Balzaretti mettait en avant que "c'est lui qui a fait gagner le match à Chelsea". "Quand on gagne une telle compétition, et peut-être l'Euro derrière, ce trophée il n'est plus très loin", estimait l'Italien. Eric Di Meco soulignait, lui, l'impact de son ancien coach avec les Blues, Maurizio Sarri, qui a fait progresser encore plus le Français : "Il l'a mis plus haut sur le terrain, N'Golo était plus proche de la surface, il a mis des buts et a donc élargi son éventail (...) Un Kanté Ballon d'or dans le football actuel, ça paraît surréaliste. Mais quelle bouffée d'oxygène cela serait pour ce jeu hyper individualiste."

Ils sont tous conquis

"C'est actuellement le meilleur joueur de la planète, synthétisait Kevin Diaz dans l'After Foot après la finale. Il est celui qui apporte la plus grosse plus-value à son équipe. C'est pour cela que je réclame le Ballon d'or pour lui, non pas pour la récompense individuelle mais pour que les enfants, quand ils demandent un maillot à leurs parents, ce ne soit pas que le numéro neuf ou le numéro 10. Kanté mérite d'être récompensé car sans lui, ses équipes ne peuvent pas fonctionner."

Côté joueurs aussi, certains n'ont pas manqué de souligner toutes les qualités du milieu de terrain de 30 ans sur les réseaux sociaux. Adil Rami y est allé de son petit message, tandis que l'ancien international auriverde Ramires, passé par Chelsea, déclarait dans une interview à Mais Futebol que "s'il est difficile pour un milieu défensif de postuler et de gagner un Ballon d'or, cela serait plus que mérité si Kanté gagnait la C1 et l'Euro".

Après la fête et la célébration du titre avec ses coéquipiers, le numéro 7 des Blues rejoindra Clairefontaine avec ses coéquipiers Olivier Giroud et Kurt Zouma pour préparer son dernier grand rendez-vous de la saison. Dans le viseur : un sixième titre majeur, après deux succès en Premier League, une Coupe du monde, une Ligue Europa et donc la Ligue des champions. En cas de victoire le 11 juillet à Wembley, aucun doute que N'Golo Kanté ferait un pas de géant et s'inscrirait encore un peu plus dans la légende de son sport.