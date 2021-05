Ligue des champions: l'humilité légendaire de Kanté, sacré et élu homme du match avec Chelsea

C'est avec un large sourire que N'Golo Kanté s'est confié à RMC Sport ce samedi, après le sacre de Chelsea contre Manchester City (1-0) en finale de Ligue des champions. Elu homme du match, le Français est resté modeste.

Comme toujours, il avait un large sourire. Comme toujours, il est resté modeste. N'Golo Kanté a pourtant livré une prestation énorme ce samedi, lors de la finale de Ligue des champions remportée par Chelsea contre Manchester City (1-0), qui lui a valu d'être élu homme du match... comme en demi-finale aller contre le Real Madrid et comme au retour.

Le Ballon d'or? "Non, on savoure la Ligue des champions, après il y a l'Euro"

"C'est incroyable. Beaucoup d'efforts, d'humilité durant la saison. C'est de la fierté et de la joie. C'est secondaire, le principal, c'est ce qu'on a fait. On s'est battus, la récompense, c'est la victoire. C'est le résultat de beaucoup d'efforts et le travail de tout un groupe", insiste l'ancien joueur de Leicester et Caen au micro de RMC Sport.

D'après les statistiques Opta, le milieu de terrain a récupéré 10 ballons dans ce match, plus que tout autre joueur. Il totalise 47 ballons récupérés avec Chelsea sur la phase à élimination directe de Ligue des champions 2020-2021, seul Ilkay Gündogan (51) fait mieux.

Un titre de champion d'Europe... qui en appelle peut-être un autre avec l'équipe de France, qu'il va rejoindre pour préparer l'Euro. De quoi penser au Ballon d'or? "Le Ballon d'or? Non, on savoure la Ligue des champions, après il y a l'Euro", tempère le toujours très humble N'Golo Kanté, qui a aussi salué le travail de Thomas Tuchel, arrivé en début d'année après le départ de Frank Lampard. On ne le changera décidément pas...