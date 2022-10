Barcelone – Bayern : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ce mercredi ?

La fin des phases de groupe de la Ligue des Champions approche. Cette semaine, vous assistez à la cinquième journée de compétition. On vous dévoile ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Barcelone – Bayern ce mercredi !

Le Bayern Munich a remporté toutes ses confrontations. Premier du groupe C, le Bayern est d’ores et déjà qualifié pour la suite de la compétition. En effet, avec 12 points, les hommes de Julian Nagelsmann ont cinq points d’avance sur l’Inter Milan, second.

En face, Barcelone sort d’un match nul contre l’Inter (3-3). Par ailleurs, lors du match aller, les joueurs de Xavi s’étaient inclinés face au Bayern (2-0). Les Catalans vont donc tout faire pour prendre leur revanche et obtenir une place en huitièmes de finale. On vous dévoile ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Barcelone – Bayern ce mercredi !

Regardez le match Barcelone – Bayern à l’occasion de la Ligue des Champions !

Le match Barcelone – Bayern est diffusé sur la chaîne beIN SPORTS 1, ce mercredi 26 octobre à partir de 21 heures. L’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS au prix de 29 euros par mois, avec engagement de 12 mois, vous permet de regarder l’intégralité de l’UEFA Champions League. Ainsi, chaque mardi et mercredi, les experts RMC Sport présentent les matchs de l’OM et du PSG avant de laisser la place aux joueurs. Les autres rencontres sont, quant à elles, retransmises en streaming sur les chaînes beIN SPORTS. D’autre part, RMC Sport vous propose de nombreuses compétitions. Côté football, vous retrouvez la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence, la SuperCup et la Liga Portugal. Mais RMC Sport, c’est aussi les combats de MMA et de boxe. En direct ou en replay, les programmes RMC Sport sont disponibles sur PC, TV, smartphone, tablette et via l’application RMC Sport.

