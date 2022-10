Barcelone – Inter Milan : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le match retour entre Barcelone et l’Inter Milan a lieu ce mercredi ! Pour l’occasion, le stade Camp Nou accueille la quatrième journée de Ligue des Champions. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Barcelone – Inter Milan ?

L’Inter Milan s’est imposé à domicile lors de la troisième journée de compétition (1-0). Ainsi, les hommes de Simone Inzaghi confortent leur seconde place et prennent une option pour les huitièmes de finale.

De l’autre côté, Barcelone est troisième du groupe C, avec 3 points. Les joueurs catalans ont montré des failles dans la défense lors des deux derniers matchs. Ce mercredi, c’est donc l’occasion pour l’équipe de Xavi de revenir dans la course. La rencontre sera arbitrée par Szymon Marciniak, aidé par Tomasz Kwiatkowski, à la VAR. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Barcelone – Inter Milan ?

Regardez le match Barcelone – Inter Milan à l’occasion de la Ligue des Champions !

Le match Barcelone – Inter Milan est diffusé en direct ce mercredi 12 octobre à 21 heures sur la chaîne beIN SPORTS 1. Suivez 100 % des matchs de la Ligue des Champions via l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORT au prix de 29 euros par mois, avec engagement 12 mois. Ainsi, vous retrouvez tous les mardis et les mercredis les matchs des deux clubs français, le PSG et l’OM, sur les chaînes RMC SPORT. Les autres rencontres sont disponibles sur les chaînes beIN SPORTS. En plus, avant et après chaque match diffusé sur les chaînes RMC SPORT, les experts RMC Sport prennent l’antenne pour vous parler des actualités de la compétition, des statistiques et vous faire part de leurs analyses. Enfin, l’ensemble des contenus RMC Sport est accessible sur PC, TV, consoles de jeux, tablette, smartphone et via l’application RMC Sport.

