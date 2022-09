Bayern-Barça: pourquoi Xavi se veut plus confiant que lors de la dernière défaite en Bavière

A la veille de défier le Bayern Munich, sa bête noire, pour la deuxième journée de la phase de groupes de Ligue des champions, Xavi a donné des raisons de croire en une inversion de la dynamique négative du Barça face aux Bavarois. Assurant que son équipe avait bien changé depuis sa dernière défaite 3-0 en décembre dernier.

La démonstration bavaroise en terre catalane, 8 buts à 2 un soir d’août 2020 en quart de Ligue des champions, reste une plaie toujours ouverte. D’autant que le Barça subissait à nouveau les foudres du Bayern une année plus tard, battu 3-0 à deux reprises en phase de groupes de C1. Nommé en novembre dernier, Xavi était de la toute dernière défaite blaugrana face à la nouvelle bête noire des Catalans.

A l’entendre, il existe un monde entre le Barcelone largement défait en décembre 2021 et celui qui talonne le Real Madrid en tête de la Liga cette saison. "Je pense qu’on a changé de mentalité, on a gagné en personnalité et en mental. On a grandi en tant que groupe", a assuré le coach de 42 ans à la veille de se déplacer à l’Allianz Arena de Munich (21 heures), où le Barça ne s'est jamais imposé dans son histoire.

"Robert (Lewandowski) est très motivé"

"Il y a beaucoup d’attentes placées sur nous cette saison, le résultat de demain (mardi) ne changera rien, mais c'est vrai que c’est un défi de s’imposer ici, un stade où nous n’avons jamais gagné. Nous avons travaillé ensemble depuis dix mois, on a grandi. On a le sentiment que l’on peut gagner ce match et enfin changer la dynamique. On joue contre l’une des meilleures équipes du monde, et demain on veut montrer que cette dynamique a changé."

S’il admet en avoir vu "de toutes les couleurs" contre le Bayern, Xavi est persuadé de disposer d’un groupe capable de renverser le géant bavarois. Qui plus est renforcé cet été par Robert Lewandowski, l’ancienne machine à marquer munichoise. "Robert est en pleine forme, il est très motivé. C'est un leader naturel pour l'équipe. J’imagine que ce sera très spécial pour lui", a confirmé l’entraîneur avant ce duel chargé d’histoire(s).