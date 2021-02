Bayern Munich: Goretzka de retour face à la Lazio

Le Bayern Munich pourra compter sur Leon Goretzka lors de son 8e de finale aller de Ligue des champions face à la Lazio, ce mardi à Rome (21h sur RMC Sport). Le milieu de terrain est rétabli après son test positif au Covid-19.

Remis de son infection au Covid-19, Leon Goretzka sera titulaire face à la Lazio, ce mardi à Rome, en 8e de finale aller de Ligue des champions (21h sur RMC Sport). Mais plusieurs joueurs majeurs du champion d'Allemagne seront toujours indisponibles. "Leon a été très bien examiné et il n'a aucune séquelle (...). Il débutera le match contre la Lazio ", a indiqué l'entraîneur Hans-Dieter Flick, qui avait déjà fait entrer son milieu de terrain relayeur en deuxième période samedi contre Francfort en Bundesliga (défaite 2-1).



L'absence de Goretzka, complice préféré de la sentinelle Joshua Kimmich, a posé de gros problèmes au Bayern. Son premier remplaçant Corentin Tolisso est blessé (tendon de la cuisse) et l'autre option, Marc Roca, n'a pas vraiment donné satisfaction.

Par ailleurs, le défenseur central Niklas Süle, récemment utilisé en latéral pour pallier l'absence de Benjamin Pavard (Covid-19), "est légèrement touché" et a été dispensé d'entraînement lundi, a précisé Flick. S'il ne pouvait pas jouer à Rome, "faire passer Joshua Kimmich en latéral droit est une option", a ajouté le technicien.



Les autres absents de marque sont Thomas Müller (Covid-19), irremplaçable dans son rôle d'électron libre sur tout le front de l'attaque, et les deux ailiers Serge Gnabry (claquage musculaire) et Douglas Costa (fissure osseuse du pied). Le gardien remplaçant Alexander Nübel et Tanguy Kouassi sont également indisponibles, ce qui ne laisse pas beaucoup d'options à Flick s'il doit remodeler son onze en cours de match.