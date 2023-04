Bayern Munich – Manchester City : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Nouveau duel au sommet ce mercredi soir. Pour le second acte, le Bayern Munich reçoit Manchester City. Zoomons ensemble sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Malgré la défaite sur le score de 3 buts à 0 lors du match aller, les joueurs du Bayern Munich espèrent renverser la tendance à l’occasion de ce match retour. Pour y parvenir, Thomas Tuchel pourrait être tenté d’aligner une équipe plus offensive qu’à l’accoutumée.

Avant ce match, la presse estime que le trio Coman - Musiala – Gnabry devrait être reconduit. Au cœur d’une échauffourée avec son coéquipier Sadio Mané à l’issue du match aller, l’attaquant allemand Leroy Sané pourrait lui aussi démarrer sur le flanc gauche de l’attaque bavaroise. En face, Pep Guardiola s’en remettra comme souvent à son maître à jouer Kevin de Bruyne. Le milieu belge devrait retrouver l’attaquant norvégien Erling Haaland, auteur d’un but lors du match aller et qui est plus que jamais installé comme le meilleur buteur de cette compétition (11 buts en 7 matchs avant cette rencontre). Jack Grealish ainsi que Rodri, également buteur à l’aller, pourraient aussi démarrer dans le onze. A noter que l’équipe qualifiée s’en ira directement défier le Real Madrid ou Chelsea lors du prochain tour. Si vous souhaitez suivre la rencontre en direct, restez bien avec nous, on vous détaille dans le paragraphe suivant les modalités pour suivre la rencontre dans les meilleures conditions possibles.

Bayern Munich – Manchester City : à quelle heure ?

Ce match retour entre le Bayern Munich et Manchester City est proposé ce mercredi dès 21 heures, en co-diffusion sur les chaînes CANAL+ et RMC Sport 1. Pour profiter au mieux de la rencontre, il faudra donc souscrire à une offre payante comme l’offre groupée RMC Sport + beIN SPORTS proposée à 29 euros par mois avec un engagement de 12 mois. En souscrivant à cette offre, vous pourrez suivre 100 % de la Ligue des Champions et l’intégralité des canaux des deux groupes.

