Bayern-PSG: Upamecano, une saison taille patron

Arrivé au Bayern Munich en provenance de Leipzig à l'été 2021, Dayot Upamecano s'est petit à petit imposé comme le nouveau patron de la défense bavaroise et de l'équipe de France. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des meilleurs du monde à son poste et l'a prouvé mercredi, lors de la qualification du Bayern face au PSG en Ligue des champions.

Il a basculé dans une autre dimension. "Il" c'est Dayot Upamecano, défenseur central du Bayern Munich. Titulaire indiscutable du dispositif Bavarois, le Français de 24 ans a explosé cette saison, devenant l'un des meilleurs défenseur central du monde, disputant 32 des 35 matchs du Bayern dont 31 comme titulaire. Mercredi, lors de la victoire du Bayern face au PSG (2-0), synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le joueur a totalement assumé son statut de taulier.

Avec Upamecano, le leader de Bundesliga peut se targuer de posséder la meilleure défense d'Allemagne, encaissant seulement 22 buts en 23 matchs. Mieux encore, le bilan en Ligue des Champions est exceptionnel. En huit rencontres disputées, le Bayern Munich a réalisé sept clean sheet (matchs sans concéder de buts) et n'a vu ses filets trembler qu'à deux reprises, lors de la victoire contre le Victoria Plzen en octobre (victoire 2-4). Pourtant, les Allemands ont croisé deux fois la route du Paris Saint Germain, deux fois le Barça et deux fois l'Inter Milan. Excusez du peu.

"Il a éteint Mbappé"

"Il a été impressionnant, même si cela fait longtemps qu'il ne me surprend plus", a expliqué son entraîneur Julian Nagelsmann mercredi en conférence de presse, après une nouvelle prestation XXL de son défenseur contre le PSG. "Il a fait une grande Coupe du monde et ce soir (mercredi), il a éteint Mbappé. Ces derniers mois, il a effectué d'énormes progrès. Il y a encore deux ans, il était trop souvent impatient. Actuellement, il est au sommet de son art", a martelé son coach.

A sa saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, il faut également ajouter une Coupe du monde magistrale avec les Bleus. Titulaire sur six des sept matchs de l'équipe de France (il a été mis au repos contre la Tunisie), il s'est imposé comme un homme de base de Didier Deschamps. Pour preuve, Upamecano n'a pas été dribblé une seule fois de toute la compétition avec la France.

"Il y avait un blocage sur le plan émotionnel qui le freinait un peu dans son expression par rapport à ce que je le voyais faire au Bayern Munich, avait expliqué Deschamps pendant la Coupe du Monde. À travers les échanges qu'on a pu avoir, il se sent plus relâché, plus en confiance. Il est bon dans le duel, il a une bonne qualité de relance. Il est à l'écoute. Il est beaucoup plus ouvert, souriant. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des joueurs plus introvertis, plus sur la réserve à qui il faut accorder un peu plus de temps. Je ne regrette pas d'avoir insisté."

Ses premières sélections en Bleu, à l'automne 2020, lors desquelles il avait été peu rassurant, sont désormais bien loin derrière lui. Avec la retraite internationale de Raphaël Varane, il devrait devenir le nouveau patron de la défense de l'équipe de France pour les prochaines années.

Une relation particulière avec Nagelsmann

Sa progression, Dayot Upamecano la doit aussi en partie à son actuel entraîneur, Julian Nagelsmann. Les deux se sont rencontrés à Leipzig, lorsque l'entraîneur allemand a débarqué d'Hoffenheim en juillet 2019. D'entrée, Nagelsmann fait confiance à Upamecano en faisant de lui une pièce maîtresse de son effectif. Lorsqu'il quitte Leipzig pour le Bayern Munich, le plus jeune entraîneur à avoir dirigé une rencontre de Ligue des Champions emmène avec lui le défenseur central. Un choix qui s'avère rapidement payant.

"Je connais Upamecano depuis longtemps. Je connais son potentiel. Lors de notre dernière année à Leipzig, et la saison dernière, il n'a jamais eu la vie facile. Il avait une certaine pression à cause d'une ou deux erreurs de trop. Cette année son développement a été de classe mondiale. Il est très actif dans la construction, il n'a jamais de moments où il ne fait que regarder autour de lui, il demande toujours le ballon, il propose de très bonnes solutions et à un bon œil pour gérer la profondeur. Défensivement il est bon de toute façon . Il a appris à défendre contre différents types d'attaquants", lançait d'ailleurs Nagelsmann un peu plus tôt cette saison.

A seulement 24 ans, Dayot Upamecano s'est imposé comme l'un des tout meilleurs défenseurs centraux de la planète. Sous la houlette de Julian Nagelsmann, le Français est devenu le patron de la défense du Bayern Munich. Un rôle qu'il va également être amené a occuper chez les Bleus pour les prochaines années, avec une marge de progression qui pourrait permettre de rêver encore plus grand.