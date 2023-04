Benfica – Inter Milan : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Début des quarts de finale de la Ligue des Champions cette semaine. Parmi les 4 affiches au programme, Benfica défie l’Inter Milan. Découvrons ensemble comment suivre la rencontre en direct.

C’est une double confrontation ouverte qui se profile entre Benfica et l’Inter Milan. A l’issue de la phase de groupes, Benfica est sorti en tête de la poule H malgré la présence du PSG et de la Juventus de Turin.

Forte d’un bilan de 14 points et 4 victoires pour 2 défaites, l’équipe portugaise a fait déjouer les pronostics. Cette première place du groupe a permis aux Lisboètes d’accéder à un adversaire plus abordable en huitièmes de finale. Opposé au FC Bruges, Benfica est sorti largement vainqueur de sa double confrontation avec un score cumulé de 7 buts à 1 sur l’ensemble des deux rencontres. De son côté, l’Inter Milan est sorti à la seconde position du groupe C avec 10 points au compteur. En huitièmes de finale, les joueurs italiens ont affronté une autre équipe portugaise : le FC Porto. Grâce à une victoire 1-0 au match aller et un match nul 0-0 au retour, l’Inter Milan s’est qualifié pour le prochain tour. Pour les deux équipes, la possibilité d’accéder à une demi-finale de Ligue des Champions se profile. Dans la partie suivante, on vous présente les détails concernant l’heure et la chaîne de diffusion de cette rencontre afin de ne rien manquer du direct.

Benfica – Inter Milan : à quelle heure ?

L’affiche entre Benfica et l’Inter Milan est à suivre ce mardi dès 21 heures sur la chaîne beIN SPORTS 1. Pour être certain d’arriver à l’heure et ne rien manquer de la rencontre, il faudra donc opter pour un abonnement incluant cette chaîne. C’est par exemple le cas de l’offre groupée RMC Sport + beIN SPORTS qui vous permet d’accéder à l’ensemble des chaînes de diffusion des deux groupes. Le tout, pour un tarif de 29 euros par mois avec un engagement de 12 mois.

