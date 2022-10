Benfica – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Assistez ce mercredi au choc des titans ! Le Benfica accueille le PSG pour le dernier match aller de la Ligue des Champions. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Benfica – PSG !

Le PSG et le Benfica sont au coude à coude. Chaque club a remporté ses deux premiers matchs et a ainsi accumulé 6 points. En cas de victoire, le PSG ou le Benfica prendra la tête du classement.

Regardez le match ! Profitez de l'offre RMC Sport x beIN Sports C'est le moment de craquer pour voir le match Benfica - PSG ! J'en profite

Toutefois, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur Renato Sanches, blessé. En revanche, l’entraîneur des Parisiens a vu revenir Marco Verratti à l’entraînement, une bonne nouvelle avant le match de C1. Ce mercredi soir, l’arbitre Jesus Gil Manzano sera au sifflet, aidé par Alejandro Hernandez à la VAR. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Benfica – PSG !

Regardez le match Benfica – PSG à l’occasion de la Ligue des Champions !

Le match Benfica – PSG est diffusé en direct ce mercredi 5 octobre à 21 heures, sur la chaîne RMC SPORT 1. Vous retrouvez les matchs des clubs français en Ligue des Champions, en souscrivant l’offre d’abonnement RMC Sport et beIN SPORTS avec engagement de douze mois, au prix de 29 euros par mois. Ainsi, vous regardez les matchs, mais aussi les émissions exclusives dédiées à la compétition. En effet, avant et après chaque rencontre, les journalistes et experts RMC Sport présentent les matchs, décryptent les enjeux, résument les autres rencontres et vous font part de leurs analyses. D’autre part, les chaînes RMC SPORT retransmettent aussi les Ligues Europa et Europa Conférence, la Liga Portugal et la SuperCup. Vous préférez les sports de combat ? RMC Sport vous propose les plus beaux combats de MMA et de boxe toute l’année, en direct ou en replay, et sur le support de votre choix !

Cliquez ici pour profiter de l’offre RMC Sport et beIN SPORTS

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.