Chaos au Stade de France: six personnes jugées en comparution immédiate ce mardi, le détail des infractions

Selon des informations de BFMTV, six personnes seront jugées en comparution immédiate ce mardi au tribunal de Bobigny pour des vols et violences en marge de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, samedi au Stade de France (21h).

Les premiers débordements autour de la finale de la Ligue des champions face à la justice. Selon des informations de BFMTV, six individus qui étaient encore en garde à vue sont déférés en vue d’une comparution immédiate au tribunal de Bobigny ce mardi après-midi (17e chambre à partir de 13h). Dans le détail, cela concerne:

Un individu de 25 ans pour un vol violence de montre au préjudice d'une victime mexicaine venue assister au match.

Un individu de 34 ans pour un vol avec violence d'un collier au préjudice d'une victime britannique. Il est également poursuivi pour avoir mordu le bras de l'ami de la victime qui tentait de l'intercepter. En garde à vue, il a porté un coup de poing à un policier qui, en essayant de le parer avec sa main, s'est blessé. Ce dernier s'est vu fixer une ITT de 21 jours.

Un individu de 24 ans pour un vol en réunion de téléphone portable, sur les quais de la ligne 13 du métro, au préjudice d'une victime britannique qui quittait le match. Le second auteur n'a pu être interpellé.

Trois individus (26 ans, 39 ans et 21 ans), pour plusieurs faits de vol en réunion de téléphone portables. Deux victimes (britanniques) ont été identifiées et ont déposé plainte. 14 téléphones portables dérobés à des victimes non identifiables (téléphones éteints, absence de plainte, IMEI ne permettant pas de remonter aux propriétaires) ont été retrouvés au cours de la perquisition.

Aucune garde à vue liée à des intrusions ou des faux billets

Après les évènements au Stade de France samedi, 48 personnes ont été placées en garde en vue mais plus aucun Anglais ne l’était lundi midi. Aucune de ses gardes à vues n’est intervenu pour des faits liés à des intrusions ou des faux billets d’entrée au match. De nombreuses plaintes contre X ont été déposées pour des vols, vols à l’arraché voire avec violences.