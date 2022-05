Ligue des champions: 48 gardes à vue après le chaos de la finale, aucune pour intrusion ou usage de faux billets

Selon les informations de BFM TV, 48 personnes ont été placées en garde à vue à la suite des incidents ayant émaillé la finale de la Ligue des champions samedi soir. Cependant, aucune de ces gardes à vue n’est intervenue pour des faits liés à des intrusions ou à l’usage de faux billets.

L’heure est au bilan après la soirée chaotique vécue au Stade de France samedi soir. Ce lundi, deux jours après les événements ayant émaillé la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, 48 personnes avaient été placées en garde à vue à la suite des débordements survenus aux entrées de l’enceinte dionysienne, rapporte BFM TV.

>> Toutes les infos après les incidents du Stade de France en direct

Quinze de ces gardes à vue (aucune concernant des Anglais) ont fait l'objet de mesures de prolongation. Des décisions doivent être prises dans la journée les concernant. À noter qu’aucune de ces gardes à vue n'est intervenue pour des faits liés à des intrusions ou usage de faux billets d’entrée au match et qu'il y a eu un nombre important de plaintes contre X pour des vols, des vols à l'arraché voire avec violences. Réunion de crise au ministère des Sports

Une réunion de crise a par ailleurs été organisée ce lundi. Amélie Oudéa-Castéra, la toute nouvelle ministre des Sports, s’est dit déterminée à trouver les causes de cette soirée chaotique. “Le but de cette réunion, c’est d’arriver à cerner l’ensemble des dysfonctionnements qui se sont malheureusement produits au Stade de France samedi soir, arriver à bien les analyser et en tirer tous ensemble les leçons, les conséquences et les enseignements qui s’imposent pour que ça n’arrive plus jamais et qu’on soit idéalement préparés pour les prochains évènements sportifs internationaux”, a indiqué l’ancienne directrice générale de la Fédération française de tennis.

Avant cette réunion, la ministre des Sports avait déploré un manque d’encadrement des supporters anglais par le club de Liverpool et pointé du doigt l’UEFA. Selon elle, c’est bien l’afflux de supporters de Liverpool sans billet qui a provoqué le chaos aux alentours du Stade de France avant le coup d’envoi du match entre Liverpool et le Real Madrid.