Chaos au Stade de France: trois hommes condamnés pour des portables volés

Ce n'est pas forcément sur ce point du dossier que les supporters de Liverpool en colère attendaient la justice française, mais voilà. Trois Péruviens ont été condamnés ce mardi par le tribunal correctionnel de Bobigny à des peines avec sursis pour le recel de téléphones volés à des supporters venus assister il y a près d'un mois à la finale de la Ligue des champions, théâtre de nombreux incidents autour du Stade de France.

Deux d'entre eux, âgés de 21 et 26 ans, ont été condamnés à six mois de prison avec sursis pour "recel de vol" de téléphone. Le troisième, 39 ans, également poursuivi pour "exercice illégal de l'activité de taxi", a écopé d'une peine de neuf mois avec sursis.

Plus de 80 plaintes de supporters anglais et espagnols

Le soir de la finale, ce dernier se trouvait au volant d'un véhicule faisant office de taxi clandestin quand les policiers ont interpellé le trio avec, à bord, 14 téléphones volés, des portefeuilles contenant de l'argent ou encore du cannabis. "C'est la caverne d'Ali Baba", a raillé le président du tribunal.

Les trois hommes se sont défendus d'être à l'origine des vols, et ont assuré qu'un tiers, qui n'a pas été arrêté, dirigeait l'équipage à l'oeuvre autour du stade. Deux d'entre eux, en situation irrégulière sur le territoire, comparaissaient détenus. "La police voulait trouver des coupables, et nous a poussé à avouer des choses qu'on n'avait pas faites", a plaidé l'un des prévenus, se présentant comme un touriste venu soutenir le Real Madrid.

"Ils ont ciblé une population qui était particulièrement facile à voler: des étrangers et des touristes", a tancé Inès Bordet, la représentante du ministère public. Trois autres hommes de nationalité péruvienne, en situation irrégulière, ont déjà été condamnés par ce tribunal le 31 mai, pour des vols au préjudice de supporters. Le parquet de Bobigny recensait fin juin 80 plaintes de supporters anglais et espagnols pour vols et violences.