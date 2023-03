Chelsea – Dortmund : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

Cette semaine, assistez aux matchs retours des 8e de finale ! C’est la dernière occasion pour Chelsea et le Dortmund de se qualifier pour la suite de l’UEFA Champions League. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Chelsea – Dortmund en direct !

Ce mardi soir, le match entre les Blues de Chelsea et les Schwarz-Gelben du BVB est diffusé en direct du Stamford Bridge, sur RMC Sport. Le match aller s’est soldé par la victoire du Borussia Dortmund (1-0), grâce au but de Karim Adeyemi.

Ainsi, les Allemands ont une courte avance sur leur adversaire du jour, et doivent renouveler l’exploit pour continuer en quarts de finale. En Bundesliga, le Borussia enchaîne les réussites, et n’a connu aucune défaite depuis la reprise. Ainsi, le BVB est second du classement, ex aequo avec le Bayern. Par ailleurs, Edin Terzic peut compter sur Jude Bellingham pour créer des occasions de buts. Du côté de Chelsea, les Blues se sont imposés contre Leeds United (1-0), après avoir été battus par Southampton (0-1) et Tottenham (2-0). Les hommes de Graham Potter prennent désormais la dixième place du tableau de Premier League. À noter : le retour à l’entraînement de l‘international français N’Golo Kanté. Le milieu de terrain revient après plusieurs mois d’absence, mais sa titularisation pour le choc avec le Dortmund est encore incertaine. Voici comment suivre en direct le match événement Chelsea – Dortmund, ce mardi !

Match Chelsea – Dortmund en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le choc entre Chelsea – le Borussia Dortmund est diffusé ce mardi soir, sur la chaîne RMC SPORT 1. Le coup d'envoi sera donné par Danny Makkelie à 21 heures, au Stamford Bridge. Jean-Baptiste Boursier prend l'antenne à 20 heures, pour vous présenter les dernières actualités de la compétition.

