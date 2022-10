Chelsea – Milan AC : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

La Ligue des Champions reprend cette semaine après la trêve internationale. Ce mercredi, retrouvez le choc Chelsea – Milan AC en direct du Stamford Bridge. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Chelsea – Milan !

À l’heure du dernier match aller, les deux équipes s’affrontent pour le dernier match aller des phases de groupe.

Lors de la seconde journée, Chelsea a obtenu un match nul face au RB Salzburg (1-1) et a ainsi gagné son premier point. Du côté italien, le dernier match des Milanais contre le Dinamo s’est soldé par une victoire (3-1). Le Milan AC prend donc la tête du groupe E avec 4 points. Cependant, les Rouge et Noir vont devoir gagner ce duel s’ils veulent conserver leur avance dans le classement. En effet, le Dinamo est juste derrière, avec 3 points. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Chelsea – Milan !

Regardez le match Chelsea – Milan AC à l’occasion de la Ligue des Champions !

La chaîne beIN SPORTS 1 diffuse en direct ce mercredi 5 octobre à 21 heures le match Chelsea – Milan. Les chaînes RMC SPORT retransmettent la plus belle rencontre de la journée, chaque mardi et mercredi. Quant aux autres matchs, ils sont disponibles sur les chaînes beIN SPORTS. Les experts RMC Sport vous attendent avant les rencontres et vous présentent les équipes, les statistiques, et les meilleurs buts de la compétition. Une fois le match terminé, ils reprennent l'antenne et décryptent en votre compagnie les prestations des équipes.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.