Chelsea-Real: la réaction cash de Courtois sur les sifflets de Stamford Bridge

Pour son retour à Stamford Bridge mercredi soir avec le Real en quart de finale aller de Ligue des champions (1-3), l’ex-gardien de but de Chelsea, Thibaut Courtois, a été sifflé par ses anciens supporters. Un accueil qui n’a pas perturbé plus que ça le portier belge, auteur d’une prestation solide à Londres.

Qui a dit que le public anglais était le plus reconnaissant avec ses anciennes gloires ? A Chelsea, on a vite oublié les grandes prestations de Thibaut Courtois entre 2013 et 2018. Son bras de fer (gagnant) avec sa direction pour rejoindre le Real Madrid n’est pas passé pour les supporters des Blues, qui ne l'ont pas raté mercredi soir pour son retour à Stamford Bridge lors du quart de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (1-3). Les fans des Blues ont sifflé le gardien belge du Real dès l’échauffement. "L'année dernière, quand je suis revenu à Stamford Bridge, les supporters n'étaient pas présents, a rappelé l’intéressé après la rencontre à Nieuwsblad. C'était donc bien différent."

"Ce que je pense de ces sifflets ? Je m'en fous"

Cible de certains spectateurs pendant son interview d'après-match, Thibaut Courtois, auteur d'une excellente performance comme tous ses équipiers, ne s’est pas laissé déstabiliser : "Vous pouvez entendre comme ils prennent du plaisir à m'insulter... J'ai passé ici quatre saisons extraordinaires, j'ai remporté deux titres et deux coupes..."

Et Courtois d’ajouter, sans concession : "Ce que je pense de ces sifflets ? Je m'en fous. Il y a toujours des personnes qui se comportent comme ça dans le stade. Ce sont les mêmes qui vont par la suite venir te demander une photo dans la rue. Je ne peux que dire que j'ai passé quatre années excellentes à Chelsea et que d'un côté, je suis parti pour me rapprocher de mes enfants et de l'autre parce que je suis un supporter du Real Madrid depuis que je suis tout petit."