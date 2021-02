Chelsea: Thiago Silva forfait pour l'Atlético de Madrid

Touché à la cuisse début février, Thiago Silva ne fera pas le voyage à Bucarest pour le huitième de finale aller ce mardi de Chelsea en Ligue des champions, face à l'Atlético de Madrid (mardi à 21h, sur RMC Sport).

Thomas Tuchel devra faire sans Thiago Silva pour le huitième de finale aller de Ligue des champions. C'est ce qu'a confirmé l'entraîneur des Blues ce lundi en conférence de presse, à la veille de l'affrontement face à l'Atlético de Madrid (21h sur RMC Sport).

Havertz et Pulisic sont disponibles

Sorti en première période lors d'un match de Premier League le 4 février dernier face à Tottenham, Thiago Silva a loupé les dernières rencontres en raison d'une blessure à la cuisse. Revenu à l'entraînement ces derniers jours, le défenseur brésilien n'est pas suffissament remis pour prétendre à être dans le groupe pour cette affiche de Ligue des champions.

Kai Havertz et Christian Pulisic sont eux disponibles face au leader de la Liga. "Ce sera un gros test pour nous, c'est un club convaincu de son niveau. J'espère que cela pourra faire ressortir le meilleur de nos qualités, a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse d'avant-match, s'exprimant à propos de l'Atlético. Nous ferons les choses à notre façon. C'est clair que lorsque vous jouez face à l'Atlético, on peut s'attendre à du combat, de l'expérience et une équipe avec une bonne mentalité."

Pour rappel, la rencontre se jouera sur terrain neutre ce mardi à Bucarest en raison du contexte sanitaire. Accroché par Southampton samedi dernier (1-1) en Premier League, le Chelsea de Thomas Tuchel reste néanmoins sur une bonne dynamique avec 4 victoires de rang avant cet accroc face aux Saints. De son côté, l'Atlético de Madrid est tombé samedi à domicile face à Levante (0-2) en Liga.