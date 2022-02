Chelsea-Lille en direct: Onana titulaire avec les Dogues

Bonjour et bienvenue à tous pour ce choc de Ligue des champions

Face au tenant du titre, Lille n'a rien à perdre et c'est pour ça que les champions de France en titre peuvent y croire lors de ce huitième de finale aller à Stamford Bridge. les Lillois n'ont pas eu de chance au (double) tirage, mais imaintenant qu'ils sont au pied de la muraille blues, celle de leurs vieilles connaissances Thiago Silva et Thomas Tuchel, ils vont vouloir jouer leurs coups à fond. Rendez-vous sur RMC sport (coup d'envoi à 21h) et d'ici là, explorons les faiblesses londonniennes, analysées par RMC Sport.