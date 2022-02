Chelsea-Lille: des vagues bleues face à une défense solide… les clés du match

Lille peut s’attendre à subir ce mardi lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1), face à Chelsea, l’équipe la plus forte en possession. Mais les Nordistes peuvent se reposer sur une grosse défense dans la compétition.

Vers une domination des Blues

Le huitième de finale aller de la Ligue des champions entre Chelsea et Lille (21h, sur RMC Sport) devrait donner lieu à une longue domination anglaise. Les Blues possèdent la meilleure possession de la compétition (66%), prennent le temps de construire (135 séquences à 10 passes ou plus, 42 attaques construites - 2e meilleurs totaux) et pratique un football agressif. Chelsea est l’équipe qui presse, récupère et joue le plus dans la zone offensive. A peu près tout l’inverse de Lille, qui compte l’une des plus faibles possessions en Ligue des champions cette saison (46,1%).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les 8es de finale de la Ligue des champions

La défense lilloise sait tenir

Dans ces conditions, la défense lilloise sera particulièrement sollicitée ce mardi soir. Les matchs du Losc ont vu le moins de buts chez les qualifiés en huitièmes de finale cette saison (11 buts). Les Dogues partagent la plus faible attaque de la compétition avec l’Atlético et Benfica (7 buts) et souffrent dans la conversion de leurs occasions (10% - seul l'Inter fait pire). Les hommes de Jocelyn Gourvennec compensent par une grosse densité physique (2e équipe en terme de duels disputés) et l’une des meilleures défenses en CL cette saison. Ses chiffres de buts encaissés et d’xG subis sont similaires à ceux de Chelsea, bien que les Blues tiennent davantage leurs adversaires éloignés de leur surface - le moins de tirs cadrés subis (12) et de ballons adverses dans sa surface (70).

Mount, la menace des Blues…

Si le danger peut venir de partout côté londonien (9 buteurs différents), l’homme-clé pourrait être Mason Mount. C’est le joueur qui effectue le plus de passes (35.3), le plus de pressings (13.8) et récupère le plus de ballons (1.9/90 minutes) dans la zone offensive. Lille a en revanche perdu "son" Mason Mount, en la personne de Jonathan Ikoné (désormais à la Fiorentina), 2e meilleur joueur de CL en ballons portés terminant par un dribble (3.6) et dont chaque ballon porté faisait progresser le Losc de 13.2 mètres en moyenne.

… Sanches, celle de Lille

Entré en jeu en fin de match face à Metz, Renato Sanches pourrait débuter. S’il n’est pas toujours régulier, le Portugais apporte un impact quand il joue et les statistiques le confirment. Avec lui (15 matchs), Lille a gagné 46,7% de ses rencontres (31,3% sans lui, 16 matchs) et affiche une moyenne fe points supérieure (1,73/match avec lui, 1,31 sans lui). L’équipe marque plus (1,5 contre 1,1) et prend aussi moins de buts (1,1/match avec lui, 1,4 sans).

Chelsea aime Lille

Chelsea et Lille se sont déjà affrontés en Ligue des champions, c’était en 2019/20 avec deux succès anglais (2-1 à chaque fois). Sur le papier; les Blues aiment les clubs français contre qui ils n’ont perdu qu’une fois en dix matchs (6 victoires, 3 nuls): c’était contre Paris (1-2), en mars 2016 synonyme d’élimination en 8es de finale. Dans les faits, les Blues ont été éliminés lors de trois de ses quatre confrontations contre des équipes tricolores: face à Monaco en demi-finales de l’édition 2003/04 et deux fois contre Paris en 8es de finale des exercices 2014/15 et 2015/16. Sa seule qualification était contre Paris en quart de finale en 2013/14.

Le Losc, de son côté, a gagné un seul de ses neuf matchs face à un club anglais (trois fois contre Chelsea, six fois contre Manchester United, pour 2 nuls, 5 défaites): 1-0 en novembre 2005 face aux Red Devils grâce à un but de Milenko Acimovic. Lille a atteint pour la seconde fois de son histoire les 8es de finale de la Ligue des Champions, après l’édition 2006/07 où le Losc avait été éliminé par Manchester United (défaite 1-0 à l’aller et au retour). Il s'agira de la 14e confrontation franco-anglaise en phase à élimination directe de Ligue des Champions, avec sept qualifications de part et d’autre.

Tuchel en réussite en Ligue des champions, moins ces derniers temps

L’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel s’est qualifié lors de 73% de ses confrontations à élimination directe en Ligue des Champions (8/11 – finales inclues). Seuls trois techniciens possèdent un plus haut ratio de ce genre dans la compétition parmi ceux à minimum 10 tentatives : Vicente del Bosque (80% – 8/10), Josef Heynckes (86% – 12/14) et Zinedine Zidane (88% – 14/16). Nommé en janvier 2021, il a signé des débuts en fanfare (75% de victoires, 2,42 points par match, 2,5 buts marqués /match, 0,3 but encaissé/match lors de ses 12 premières rencontres) récompensés par un sacre en Ligue des champions. Il marque le pas depuis plusieurs semaines (38% de victoires, 1,62 point par match, 1,5 but marqué/match, 1,1 but encaissé/match lors de ses 13 dernières rencontres).