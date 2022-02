Chelsea-Lille: pourquoi Stamford Bridge va applaudir à la 31e minute

Le match entre Chelsea et Lille sera marqué par un moment d’émotion, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Une minute d’applaudissements est prévue à la 31e minute à Stamford Bridge, en hommage à Jamal Edwards, un célèbre entrepreneur musical, décédé le week-end dernier. A 31 ans.

Une vague d’émotion va parcourir les travées de Stamford Bridge lors de Chelsea-Lille, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Une minute d’applaudissements est prévue à la 31e afin de saluer la mémoire de Jamal Edwards. Ce célèbre entrepreneur, grand fan des Blues, est décédé dimanche matin dans la capitale anglaise. A 31 ans. Les causes de sa mort n’ont pas encore été révélées, mais l’annonce de sa disparition a créé une onde de choc de l’autre côté de la Manche, où il était très apprécié.

>> Abonnez-vous aux offres pour voir Chelsea-Lille

Après avoir grandi dans le district d’Acton, à l’ouest de Londres, Jamal Edwards s’est fait connaître en lançant SB.TV. en novembre 2006. Un média à travers lequel il a révélé de nombreux artistes musicaux, en les filmant avec sa caméra. La plateforme (suivie par 1,2 millions d’abonnés sur YouTube) a notamment permis de faire décoller Ed Sheraan, Jessie J, Stormzy, Rita Ora ou Emeli Sandé.

Honoré pour son action dans le social

Lui-même DJ et rappeur, Jamal Edwards a profité de son succès pour étendre ses activités. En s’impliquant notamment au niveau social. Après avoir créé plusieurs centres dédiés aux jeunes de son quartier d’enfance, il est devenu ambassadeur de Prince’s Trust, l’organisation caritative fondée par le Prince Charles afin d’aider les jeunes à créer leur propre entreprise. Issue d’une famille originaire de Saint-Vincent et les Grenadines (une île des Caraïbes) et fils de Brenda Edwards, une chanteuse et présentatrice TV, Jamal a également œuvré pour sensibiliser l’opinion à la santé mentale. En 2017, il a réalisé avec le Guardian un documentaire remarqué sur le suicide des hommes souffrant de troubles psychologiques.

Décoré de l’Ordre de l’Empire britannique en 2014 (à 24 ans) pour ses activités musicales et sa mobilisation pour les droits des noirs au Royaume-Uni, il n’a jamais caché sa passion pour Chelsea. Il a d’ailleurs collaboré avec les Blues en 2019, sur le clip d’un remix du morceau "Style and Swag" de l’artiste Capo Lee’s, dans lequel apparaissaient N’Golo Kanté, Callum Hudson Odoi, Christian Pulisic, Tammy Abraham ou Michy Batshuayi.