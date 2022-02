Chelsea-Lille: l'incroyable quatre à la suite de Kanté, encore élu homme du match

Comme lors de ses trois dernières sorties en phase finale de la Ligue des champions, N'Golo Kanté a été élu homme du match, mardi soir à l'occasion de la victoire 2-0 de Chelsea face au Losc. Le champion du monde a brillé avec une passe décisive.

C'est un quatre à la suite. Après avoir été élu homme du match des demi-finales de la saison passée contre le Real Madrid et au terme de la finale contre Manchester City, N'Golo Kanté a encore été récompensé après la victoire 2-0 de Chelsea contre le Losc en huitième de finale aller de Ligue des champions. Cela fait donc quatre rencontres à élimination directe consécutives que le milieu de terrain français de 30 ans fait sensation.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder le PSG et le Losc en Ligue des champions

Sa deuxième passe décisive en C1

Comme toujours infatigable, aussi bien précieux pour le pressing que pour faire circuler le ballon (91% de passes réussies), N'Golo Kanté a ajouté une passe décisive à ses statistiques. Après avoir remonté le ballon sur une trentaine de mètres, le champion du monde a su offrir le but du break à Christian Pulisic en seconde période (63e). Une action typiquement londonienne.

"De mémoire, Thiago [Silva] me met un bon ballon, bien appuyé. J'ai le temps de me retourner et d'attaquer l'espace. J'ai deux joueurs qui font les appels en profondeur. Je la mets à Christian et il réussit à battre le gardien", a humblement raconté l'international tricolore au micro de RMC Sport 1.

Il s'agit de la deuxième passe décisive de sa carrière en Ligue des champions (26 rencontres disputées). C'est aussi la troisième cette saison, en 25 matchs, toutes compétitions confondues.

"Il a été formidable"

En conférence de presse d'après-match, Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur lillois, n'a pu que déplorer les dégâts causés par le joueur sur son équipe: "Il est très fort pour mettre la pression sur le porteur de balle. Il a des appuis impressionnants et avance beaucoup sur l'adversaire. Et après, sur les récupérations, il se projette très vite. On voit sur le deuxième but que Benjamin [André] essaie de le freiner, de faire faute sur lui. Mais il n'est pas parvenu à couper la transition. Il a su donner le tempo de son équipe dans l'intensité".

Thomas Tuchel, qui a l'habitude de complimenter son joueur, a été moins loquace à son sujet, mais pas moins élogieux. "Il a été formidable aujourd'hui", a-t-il lancé au micro de Canal+.

Le match retour est prévu le 16 mars (21h, en direct sur RMC Sport 1) au stade Pierre-Mauroy. Sans surprise, N'Golo Kanté a appelé à la prudence: "2-0, ça ne suffit pas. Surtout avec la règle du but à l'extérieur qui n'est plus là. On s'attend à aller dans un beau stade, avec les supporters à l'extérieur, je pense que ça va être difficile. Mais on est confiants". Surtout s'il garde ce niveau.