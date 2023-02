Dortmund - Chelsea : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

En cette reprise de la Ligue des Champions, c’est l’affiche à ne surtout pas manquer ! Ce mercredi, tous les regards seront rivés vers le choc entre Dortmund et Chelsea. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Dortmund – Chelsea en direct !

Le Borussia Dortmund s’est qualifié pour les 8e de finale, en obtenant la seconde place du Groupe G, avec 9 points, 3 matchs nuls et 1 défaite. Les joueurs d’Edin Terzic ont fait face à Séville, Copenhague et Manchester City, contre lesquels ils ont montré certaines faiblesses.

Toutefois, depuis la fin des phases de groupes, le BVB enchaîne les victoires en championnat, et prend désormais la troisième place de Bundesliga. Pour ce match aller, le Dortmund doit limiter le nombre de buts encaissés, au risque d’être éliminé en cas d’égalité. En face, les Blues ont remporté 4 des 6 matchs face à l’AC Milan, le RB Salzburg et le Dinamo Zagreb. En revanche, malgré ces performances en Ligue des Champions, Chelsea connaît des difficultés en Premier League. Depuis la fin des phases de groupes, les hommes de Graham Potter n’ont gagné que deux matchs, et ont été éliminés de la FA Cup et de la League Cup. C’est le moment pour Chelsea d’aller chercher les buts adverses, mais avec les nombreuses blessures et l’indisponibilité de Benoît Badiashile, le déplacement en Allemagne se complique. Découvrez comment suivre la rencontre Dortmund – Chelsea ce mercredi !

Match Dortmund – Chelsea en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce mercredi soir, vous retrouvez le match entre le Borussia Dortmund et Chelsea en direct sur la chaîne RMC SPORT 1. Les joueurs se retrouvent sur la pelouse de l’Iduna Park pour le coup d’envoi, donné à 21 heures par Jesus Gil Manzano. RMC Sport vous permet d’assister à l’intégralité des matchs de la Ligue des Champions via l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS au prix de 19 euros par mois pendant 6 mois, puis 29 euros par mois, avec un engagement de six mois. Jean-Baptiste Boursier vous donne rendez-vous avant et après chaque rencontre dans l’émission “Champions Zone”, pour la présentation des effectifs, et l’analyse des résultats.

