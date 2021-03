Dortmund-Séville en direct: Avantage Borussia pour rejoindre les quarts

Bienvenue à tous

Bonsoir à tous et bienvenue sur le site RMC Sport pour suivre en direct commenté le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le FC Séville. A l'aller en février dernier, le BVB s'était imposé (2-3) en terre espagnole dans le sillage d'un étincelant Erling Haaland, auteur d'un doublé et d'une passe décisive.