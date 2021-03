Dortmund-Séville: l’improbable record de saut en longueur de Haaland, à 5 ans

Erling Haaland et le Borussia Dortmund accueillent le FC Séville ce mardi soir lors du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions. Auteur d’un doublé à l’aller, le Norvégien pourrait s’appuyer sur son incroyable détente pour faire la différence. Une capacité athlétique qui fait même de lui le détenteur d’un record surprenant.

Semaine après semaine, Erling Haaland n’en finit plus d’impressionner les fans de foot et pourrait encore briller ce mardi contre le FC Séville lors du match retour des huitièmes de Ligue des champions (dès 21h en direct sur RMC Sport 2).

A tel point que le buteur du Borussia Dortmund est déjà présenté comme le prochain grand rival de Kylian Mbappé au titre de meilleur joueur du monde. A la différence du Français du PSG, l’attaquant scandinave s’est également illustré dans d’autres sports pendant son enfance et notamment en athlétisme.

Erling Haaland détiendrait le record du saut en longueur sans élan chez les juniors © DR age-record.125nm.com

A en croire le site spécialisé "age-record.125nm.com" qui recense les meilleures performances mondiales réalisée par des sportifs de âgés de 5 à 19 ans, Erling Haaland serait ainsi le détenteur du record (non-officiel) du saut en longueur sans élan pour les enfants âgé de 5 ans avec un bond de 1 mètre 63.

Une performance réalisée en janvier 2006. En revanche, on le rappelle, il n’a pas battu le record du monde du 60m lancé lors de son sprint mémorable face au PSG en 2020.

>> Dortmund-FC Séville, c’est ce mardi à 21h en direct sur RMC Sport 2

De l’athlétisme et du handball "pour se tester"

Un peu comme Raphaël Varane, qui a longtemps pratiqué le cyclisme avant d’opter définitivement pour le foot, Erling Haaland est donc un sportif accompli dans plusieurs disciplines.

Alfe-Inge Haaland, père du phénomène, avait déjà expliqué l’avoir poussé à pratiquer de nombreux sports en plus du foot. Pour rappel, la mère du buteur du BVB est une ancienne championne d’heptathlon en Norvège.

"Nous avions l’habitude de lui faire faire de l’athlétisme pour qu’il puisse se tester, avait même raconté l’ancien joueur de Manchester City en 2019 auprès du journal Dagbladet. Erling jouait au handball, pratiquait l’athlétisme et le ski de fond jusqu’à ses 14 ans. Le sélectionneur norvégien de handball voulait qu’il joue au handball."

Quand on voit la prouesse réalisée à seulement cinq ans, on comprend mieux l’incroyable détente du Norvégien dans les duels aériens. Une impulsion et un saut qui permettent à Ering Haaland d’enquiller les buts et de marquer les esprits, semaine après semaine. Jules Koundé et les Andalous sont prévenus, ils auront besoin de bondir voire même de voler pour l’arrêter.