EN DIRECT: le tirage au sort des barrages de Ligue des champions, de C3 et de C4

Il reste six places pour la phase de groupe. Deux moyens d'y arriver: la voie des champions et celle des plus gros championnats.

Voie des champions (têtes de série en gras) :

AEK Athens FC (GRE) vs GNK Dinamo (CRO)

FC Copenhagen (DEN) vs AC Sparta Praha (CZE)

BSC Young Boys (SUI)

NK Olimpija Ljubljana (SVN) - Galatasaray A.Ş. (TUR)

ŠK Slovan Bratislava (SVK) vs Maccabi Haifa FC (ISR)

KÍ Klaksvík (FRO) vs Molde FK (NOR)

Royal Antwerp FC (BEL)

Raków Czestochowa (POL) vs Aris Limassol FC (CYP)

Voie de la ligue

Rangers FC (SCO) vs Servette FC (SUI)

SC Braga (POR) vs FK TSC Bačka Topola (SRB)

PSV Eindhoven (NED) vs SK Sturm Graz (AUT)

Panathinaikos FC (GRE) vs Olympique de Marseille (FRA)