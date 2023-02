Chelsea: une pétition appelant au départ de Potter recueille des milliers de signatures

Défait 2-0 à Tottenham dimanche, Chelsea poursuit sa longue série sans victoire. Et si le board londonien assure vouloir donner du temps à son manager, Graham Potter, pour redresser la barre, les supporters des Blues s'impatientent. Une pétition appelant au départ du manager britannique a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Chelsea. Battus dimanche par Tottenham dans un derby entre clubs londoniens (2-0), les Blues ont enchaîné une sixième rencontre consécutive sans victoire toutes compétitions confondues - et pire, une troisième défaite consécutive après les échecs à Dortmund (1-0), en Ligue des champions, contre Southampton (0-1) et donc face aux Spurs.

10 défaites en 26 matchs à la tête des Blues

Le mercato hivernal colossal impulsé par le principal actionnaire Todd Boehly, avec huit arrivées dont celles de Mykhaylo Mudryk et d'Enzo Fernandez et pas moins de 330 millions d'euros dépensés, est pour l'instant très loin de porter ses fruits, les Blues pointant au 10e rang à 14 points du top 4. Et le principal coupable de ce naufrage, pour beaucoup, se nomme Graham Potter.

Avec 10 défaites en 26 matchs à la tête de Chelsea depuis son arrivée sur le banc en septembre, après l'éviction de Thomas Tuchel, le manager britannique se sait dans une position très compliquée. S'il a demandé du temps pour pouvoir rôder son système sur le moyen et long-terme, prenant l'exemple de Mikel Arteta avec Arsenal, c'est bien de temps dont il pourrait manquer si les résultats négatifs continuent à s'enchaîner.

"S'il vous plaît, virez Graham Potter", des supporters lancent une pétition

Une pétition lancée dimanche par des fans des Blues, appelant à une éviction de Potter, a d'ores et déjà recueilli plus de 36 000 votes. Dans la description de celle-ci, on peut notamment lire : "Todd Boehly, Behdad Eghbali et les actionnaires, cette pétition vous est adressée afin de renvoyer Graham Potter. Il a remporté deux de nos 15 derniers matchs, laissant les supporters épuisés et dévastés, malgré des centaines de millions d'euros dépensés. Nous avons une immense qualité dans l'équipe, mais il y a un domaine que nous pouvons changer, c'est l'entraîneur. Pour l'avenir du Chelsea Football Club, s'il vous plaît virez Graham Potter."

Les bookmakers anglais le placent même comme leur favori pour être le prochain entraîneur allant être licencié en Premier League. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, l'ancien coach de Brighton, sous contrat jusqu'en 2027, est toujours en poste. Les deux prochaines rencontres des Blues face à Leeds en championnat, samedi, et contre Dortmund pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions, pourraient néanmoins être cruciales quant à l'avenir de l'homme de 47 ans sur le banc du club londonien.