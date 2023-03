Chelsea-Dortmund: pourquoi le penalty polémique a été retiré

Les joueurs du Borussia Dortmund ont pesté contre le penalty à retirer pour Chelsea mais selon le règlement de l’IFAB, l’arbitre néerlandais Danny Makkelie a pris la bonne décision.

La victoire et la qualification de Chelsea (2-0) pour les quarts de finale de la Ligue des champions se sont déroulées dans un climat de polémique, mardi. Surtout du côté du Borussia Dortmund. Les Allemands ont fait laissé éclater leur colère contre l’arbitre Danny Makkelie pour avoir donné à retirer le penalty de Kai Havertz (53e). L’attaquant des Blues avait vu sa première tentative repoussée par le poteau gauche du but d’Alexander Meyer (49e).

Après l’appel de l’assistance-vidéo montrant plusieurs joueurs de Chelsea et de Dortmund dans la surface au moment du tir de l’Allemand, l’arbitre néerlandais a redonné une deuxième chance à ce dernier. Et Havertz ne l’a pas ratée en trompant Meyer du même côté que la première fois, mais dans le cadre cette fois.

Le penalty aurait aussi dû être retiré si Havertz avait réussi sa première tentative

Makkelie a appliqué à la lettre la loi 14 de l’IFAB, instance qui établit les lois du jeu. Celle-ci dit que le penalty est à retirer en cas d’empiètement dans la surface de réparation d’"un joueur en défense (Dortmund dans ce cas précis) et d’un joueur en attaque (Chelsea)" avant la frappe du tireur. Si Havertz avait marqué sa première tentative, le penalty aussi dû être retiré, selon le règlement.

Vainqueur 1-0 à l’aller, le Borussia Dortmund ne digère pas cette décision qui a permis à Chelsea de renverser le sort de la confrontation. "On ne méritait pas de perdre, mais on a perdu à cause de l'arbitre, s’est emporté Emre Can à l’issue du match sur Prime Vidéo Allemagne. Redonner le penalty à retirer comme ça, comment c'est possible? Je ne comprends pas. L'arbitre a été très mauvais aujourd'hui. La façon dont il nous a parlé était arrogante. On jouait ici à Stamford Bridge, peut-être qu'il a eu peur des supporters, je ne sais pas. L'UEFA doit nous attribuer un autre arbitre, ça n'allait pas du tout. C'est très douloureux d'être éliminé aujourd'hui."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Edin Terzic, l’entraîneur du Borussia, s’est montré un peu plus mesuré en conférence de presse. "Quand la décision prend cinq ou six minutes, c'est qu'elle n'est pas facile à prendre, a-t-il déclaré. Je suis manager de Dortmund, responsable de la prestation de l'équipe, pas de celle de l'arbitre. On n'a pas parlé des arbitres ces dernières semaines, on ne va pas commencer ce soir."