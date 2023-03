Chelsea-Dortmund: les Blues retournent la situation et arrachent la qualification

Chelsea s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s'imposant à domicile 2-0 contre le Borussia Dortmund, trois semaines après la défaite 1-0 concédée à l'aller en Allemagne.

C'est le propre des grands clubs. Jusqu'ici incapable de marquer deux buts dans un même match en 2023 et plombé par un bilan d'une seule victoire sur ses sept dernières rencontres, Chelsea est parvenu à se reprendre pour obtenir une qualification finalement surprise pour les quarts de finale de la Ligue des champions. À Stamford Bridge mardi soir, le club londonien a renversé le Borussia Dortmund en s'imposant 2-0, trois semaines après avoir perdu 1-0 en Allemagne.

Au terme des 25 premières minutes, les 72% de possession du Borussia Dortmund laissaient pourtant penser que Chelsea avait déjà perdu le fil de la rencontre. Mais l'équipe d'Edin Terzic, peut-être déstabilisée par la sortie sur blessure de Julian Brandt, s'est montrée incapable de profiter du ballon. Et c'est finalement elle qui s'est égarée.

Havertz a été grand

Impressionnant comme rarement depuis le départ de Thomas Tuchel, Kai Havertz s'est avéré être le grand artisan de ce réveil londonien. Pas seulement parce qu'il a marqué le but de la qualification sur un penalty qu'il avait raté dans un premier temps - mais qu'il a pu retenter à la faveur de l'indiscipline adverse (53e).

Son activité et son inspiration ont fait tourner la tête aux défenseurs allemands en première période et cela a coincidé avec le changement de dynamique du match. Il a d'ailleurs bien failli être récompensé par deux fois, mais un poteau puis un hors-jeu de quelques centimètres l'ont contrarié (29e, 39e). Son excellent travail, combiné à l'abnégation de Mateo Kovacic, ont finalement permis à Raheem Sterling d'ouvrir le score avant la mi-temps et d'accomplir la moitié du chemin vers la qualification (43e).

Grâce à ce résultat, Graham Potter y voit peut-être plus clair dans son effectif et son système. C'est à trois défenseurs centraux et avec seulement deux des recrues hivernales dans le onze de départ (Enzo Fernandez, João Félix) que les Blues enchaînent ainsi deux victoires de suite.