EN DIRECT - Manchester City-Real: toutes les infos avant la demie retour de Ligue des champions

Le Real Madrid a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour affronter Manchester City, mercredi à l'Etihad Stadium (21h sur RMC Sport 1), en demi-finale retour de la Ligue des champions. Et Eduardo Camavinga en fait partie. Le joueur de l'équipe de France, sorti sur blessure lors de la victoire contre Getafe samedi en Liga (1-0), est remis de sa "très légère entorse du genou". Préservés ce week-end, Karim Benzema, Rodrygo et David Alaba sont également présents dans le groupe convoqué par Carlo Ancelotti. Lors du match aller, le Real et City se sont séparés sur un score nul à Bernabeu (1-1).