EN DIRECT: Suivez le tirage au sort des barrages de Ligue des champions, Europa et Conference League

Trois tirages au sort pour le prix d'un! Ce midi débute le tirage au sort de outes les affiches européennes du mois d'août, en plus de la Supercoupe d'Europe qui sera diffusée le 10 août sur RMC Sport (entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort). Dans le détail, à midi aura lieu le tirage au sort des barrages. Monaco, qui doit d'abord se dépêter du PSV Eindhoven en tour préliminaire (le match aller a lieu ce soir, le retour le 9 août) est concerné. A 13h aura lieu le barrage de la Ligue Europa (sans club français puisqu'ils sont tous qualifiés directement pour les phases de poule) et à 14h le tirage des barrages de la Conference League et cette fois ce sera Nice le club français impliqué. Trois tirages à suivre dnonc en direct sur RMC Sport.