Guerre en Ukraine: la finale de la Ligue des champions déplacée au Stade de France, une première depuis 2006

En raison de la guerre en Ukraine lancée par la Russie, la finale de la Ligue des champions 2021-2022 n'aura pas lieu à Saint-Pétersbourg le 28 mai prochain. Elle se tiendra à Paris, comme l'a annoncé l'UEFA ce vendredi.

Après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, les conséquences sur le monde du sport se poursuivent. La finale de la Ligue des champions 2021-2022, initialement prévue en Russie à Saint-Pétersbourg, le 28 mai prochain, est relocalisée. Elle aura lieu au Stade de France. Ce sera la première fois que Paris, ou plutôt Saint-Denis, accueillera un tel événement depuis 2006. Il y a 16 ans, le FC Barcelone de Samuel Eto'o et Ronaldinho avait dominé Arsenal (2-1) devant près de 80.000 spectateurs.

>> Toutes les infos sur le conflit Ukraine-Russie

L'annonce a été officialisée ce vendredi par l'UEFA dans un communiqué. "L'UEFA tient à exprimer ses remerciements et sa gratitude au président de la République française, Emmanuel Macron, pour son soutien personnel et son engagement à faire jouer en France le match le plus prestigieux du football interclubs européen à un moment de crise sans précédent", a indiqué l'instance européenne dans un communiqué. Le chef de l'Etat aurait rencontre le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, jeudi.

Encore une relocalisation

L'UEFA avait déjà dû relocaliser les deux dernières finales de la C1, à Lisbonne en 2020 puis à Porto en 2021, en raison de la pandémie de coronavirus qui empêchait ces rencontres de se jouer à Istanbul en Turquie, comme prévu au départ ces deux années-là.

L'UEFA tenait ce vendredi un comité exécutif d’urgence pour prendre d'autres mesures dans le cadre de la guerre en Ukraine lancée par la Russie. "Lors de la réunion d'aujourd'hui, le Comité exécutif de l'UEFA a également décidé que les clubs et équipes nationales russes et ukrainiens participant aux compétitions de l'UEFA seront tenus de jouer leurs matchs à domicile sur des sites neutres jusqu'à nouvel ordre", a par ailleurs annoncé l'UEFA, qui se tient "prête à convoquer d'autres réunions extraordinaires, régulièrement si nécessaires afin de réévaluer la situation".