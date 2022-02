Direct: Guerre en Ukraine, les conséquences sur le sport: trois pays ne veulent pas jouer en Russie

Dans un communiqué, l'UEFA condamne formellement l'invasion militaire russe de l'Ukraine: "L'UEFA partage la préoccupation significative de la communauté internationale concernant la situation sécuritaire qui se développe en Europe et condamne fermement l'invasion militaire russe en cours en Ukraine. En tant qu'instance dirigeante du football européen, l'UEFA travaille sans relâche pour développer et promouvoir le football selon les valeurs européennes communes telles que la paix et le respect des droits de l'homme, dans l'esprit de la Charte olympique".

"Nous restons résolument solidaires de la communauté du football en Ukraine et sommes prêts à tendre la main au peuple ukrainien, ajoute l'UEFA. Nous traitons cette situation avec le plus grand sérieux et la plus grande urgence. Les décisions seront prises par le Comité exécutif de l'UEFA et annoncées demain". Vendredi, l'instance devrait annoncer la délocalisation de la finale de la Ligue des champions, initialement prévue fin mai à Saint-Pétersbourg.