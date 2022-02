PSG: Macron aurait conseillé à Mbappé de rester à Paris

A en croire les informations du quotidien espagnol El Mundo, Emmanuel Macron s'intéresse de près à l'avenir de Kylian Mbappé. Soucieux de le voir rester en France, il aurait tenté de le convaincre en personne.

L’avenir de Kylian Mbappé est-il en train de devenir un enjeu national? Une affaire d’Etat? C’est bien possible si l’on en croit la presse espagnole. Le journal El Mundo raconte ce jeudi qu’Emmanuel Macron a lui-même cherché à convaincre le champion du monde de prolonger son aventure au PSG. Le président de la République voudrait le voir rester en France au moins une saison de plus. El Mundo assure aussi que Nicolas Sarkozy serait intervenu à ce sujet, mais ne donne pas plus de détails.

Emmanuel Macron a-t-il directement échangé avec Kylian Mbappé? Quel rôle a vraiment joué Nicolas Sarkozy dans cette histoire? Le premier connaît plutôt bien l’ancien Monégasque. Grand amateur de football et supporter de l’OM, le chef de l’Etat avait notamment échangé avec lui lors d’une vidéo avec les Youtubeurs McFly et Carlito mais aussi à Clairefontaine avant le départ de l’équipe de France pour le dernier Euro. "Loin des dérives qui parfois accompagnent la célébrité, il incarne le calme, l’ambition tranquille, le regard vers les étoiles mais la tête sur les épaules", avait confié Emmanuel Macron début janvier dans les colonnes de L’Equipe.

Mbappé focalisé sur Paris, pour l'instant

Nicolas Sarkozy, lui, est un habitué du Parc des Princes, et un grand fan de la star du PSG. En 2018, dans un documentaire pour M6, il s’était montré très élogieux à son égard. "Kylian Mbappé pouvait aller dans n’importe quel club. Tous l’ont demandé. Il pourrait faire comme les autres, dire: ‘je préfère le championnat anglais’. Puisqu’ils ont tous le rêve d’aller jouer en Angleterre. Il pourrait dire : ‘non, je voudrais aller au Real Madrid’ qui est le club qu’il admirait. Il choisit le PSG. […] Parce que c’est un petit gars de Bondy. Parce que ses racines, c’est aussi la région parisienne", avait-il expliqué.

Arrivé dans la capitale en 2017, Kylian Mbappé sera en fin de contrat l’été prochain. Et il peut discuter avec n’importe quel club depuis le 1er janvier. Encore impressionnant mardi face au Real (1-0) en huitième de finale aller de Ligue des champions, il a assuré qu'il était pleinement focalisé sur Paris malgré le ramdam autour de son avenir.

"J'ai voulu me concentrer avant tout sur le football, a-t-il indiqué sur RMC Sport. Beaucoup de choses se disent, tout le monde sait un peu tout ou parle pour ne rien dire.... La vérité, c'est que j'étais vraiment concentré pour aider mon équipe. Je l'ai dit en interview, il y a une semaine ou deux. Mais le dire c'est quelque chose. Là, je l'ai montré avec des actes. Il faudra encore le montrer le 9 mars au match retour. Je suis vraiment concentré et content d'être au Paris Saint-Germain."