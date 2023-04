Inter Milan – Benfica : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite et fin des quarts de finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Pour la deuxième affiche, l’Inter Milan accueille Benfica. Ici, on vous dit tout sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Autoritaires vainqueurs du match aller au Portugal (0-2), les joueurs de l’Inter Milan reviennent à domicile pour terminer le travail.

Buteur lors du match aller sur penalty alors qu’il était remplaçant, l’attaquant belge Romelu Lukaku pourrait cette fois-ci débuter la rencontre. En face, Benfica n’a pas su profiter de sa bonne forme pour concrétiser lors de match aller. Si les hommes de l’ancien footballeur allemand Roger Schmidt ne partent pas avec la faveur des pronostics, Benfica entend bien faire douter son adversaire du soir. Pour cela, les joueurs de Lisbonne comptent sur la présence de Goncalo Ramos et Joao Mario, les deux meilleurs buteurs du championnat portugais. En face, malgré la victoire du match aller, Simone Inzaghi devrait titulariser sa meilleure arme offensive : l’argentin Lautaro Martinez. Le vainqueur de cette double confrontation retrouvera le vainqueur du duel 100 % italien entre le Milan AC et Naples. En cas de qualification de l’Inter Milan, l’Italie aura donc quoi qu’il arrive un représentant lors de la finale qui aura lieu le 31 mai prochain à Budapest. Voyons sans plus attendre comment suivre cette rencontre en direct avec quelques précisions sur l’heure et la chaîne de diffusion du match.

Inter Milan – Benfica : à quelle heure ?

Cette rencontre entre l'Inter Milan et Benfica est à suivre ce mercredi dès 21 heures sur la chaîne beIN SPORTS 1.

