Leipzig - Manchester City : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

L’ouverture des phases éliminatoires se déroule cette semaine pour le RB Leipzig et Manchester City. C’est l’occasion pour les clubs européens de viser la qualification pour les quarts de finale.

Retrouvez ce mercredi soir le match RB Leipzig – Manchester City au RB Arena, en direct sur RMC Sport ! Manchester City est invaincu depuis le début de la Ligue des Champions, grâce à 4 victoires et deux matchs nuls. Les Citizens possèdent l’une des meilleures défenses de cette édition, avec seulement 2 buts encaissés en 6 rencontres.

Offre RMC Sport Regardez le match ! Profitez de l'offre RMC Sport pour voir le match ! J'en profite !

Seul le Bayern Munich fait aussi bien. D’autre part, les joueurs de Pep Guardiola enchaînent les réussites en championnat, malgré la rencontre mitigée avec Nottm Forest ce week-end (1-1). La City prend désormais la seconde place du classement derrière Arsenal. De son côté, le RB Leipzig a terminé deuxième du groupe F, derrière le Real Madrid. D’autre part, l’entraîneur du club allemand, Marco Rose, peut compter sur le retour de Nkunku, pour ce match aller. Le milieu français a retrouvé les terrains samedi dernier, face à Wolfsburg, après trois mois d’absence. Pour rappel, en 2021, la dernière confrontation entre le RB Leipzig et Manchester City a permis aux Citizens de se qualifier pour la phase éliminatoire de la Ligue des Champions. En effet, Manchester City s’était imposé lors des phases de groupes (6-3), avant de concéder une défaite (2-1). Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Leipzig – Manchester City en direct !

Profitez de ce bon plan RMC Sport pour regarder le match en direct !

Retrouvez ce mercredi 22 février à 21 heures, le match RB Leipzig – Manchester City en direct sur la chaîne RMC SPORT 1. Vous pouvez assister à l’intégralité des matchs des 8e de finale de l’UEFA Champions League via l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS au prix de 19 euros par mois pendant 6 mois, avant un passage à 29 euros par mois, avec un engagement de six mois. Par ailleurs, RMC Sport vous propose des émissions spéciales consacrées à la compétition, pour suivre l’actualité de vos clubs préférés.

Cliquez ici pour retrouver l’offre RMC Sport + beIN SPORTS

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.