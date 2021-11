Ligue des champions: "Cela peut être un moment très important", Lille au pied du mur Salzbourg

Le LOSC a l'occasion de faire un grand pas vers la qualification en affrotnant Salzbourg mardi soir en Ligue des champions. un match à suivre sur RMC Sport, coup d'envoi à 21h.

"On sait ce qu'une victoire nous apporterait", a affirmé l'entraîneur de Lille Jocelyn Gourvennec en conférence de presse lundi soir, à la veille d'un duel en Ligue des champions face à Salzbourg. Pas la qualification, mais pas loin. "Le succès à Séville nous a permis de nous repositionner dans ce mini championnat, explique l'entraîneur lillois. Avec 5 points en 4 matchs, Lille est dans la course derrière le leader Salzbourg, a priori l'équipe la plus forte du groupe, mais devant Wolfsbourg (5 points) et Séville (3 points).

Suivez Lille-Salzbourg et le meilleur de la Ligue des champions sur RMC Sport

"On doit se préparer à faire le maximum d'efforts parce que ça peut être un moment très important dans une carrière, assume Gourvennec. On ne doit pas jouer le match avant, il y a des choses qu'on a anticipées mais il y a forcément la dimension affective liée à l'événement."



"Je pense que Lille est encore plus sous pression que nous et j'attends cette équipe encore plus offensive qu'à l'aller", rebondit Matthias Jaissle, l'entraîneur de Salzbourg, qui a un peu plus de marge et peut se qualifier pour le prochain tour dès mardi soir.