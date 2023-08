Ligue des champions: "De beaux souvenirs avec Arsenal", Pouille savoure le tirage de Lens

Interrogé par RMC Sport jeudi à Monaco après le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, attend avec impatience les confrontations entre les Sang&Or et ses trois adversaires : Séville, Arsenal et le PSV Eindhoven.

Du lourd pour Lens. Pour son retour en Ligue des champions, le club nordiste savait qu’il serait opposé à des grands d’Europe en phase de poules. Positionnés dans le quatrième chapeau, les Sang&Or n’ont pas été déçus, jeudi à l’issue du tirage au sort à Monaco. S’ils évitent Manchester City, le Bayern ou le Real Madrid, les Lensois vont devoir se frotter à Séville, vainqueur de la Ligue Europa, Arsenal, et au PSV Eindhoven, qualifié après les barrages.

>> La Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres

"Londres et Eindhoven, pour nos supporters, c’est top"

"On savait qu’on était le Petit Poucet. Maintenant on sait qui on va jouer, a commenté Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, sur RMC Sport. On a des beaux souvenirs avec Arsenal." Lensois et Gunners s'étaient affrontées en C1 en 1997-98 (avec une victoire à Wembley) et en C3 en 1999-2000. "Londres et Eindhoven, pour nos supporters, c’est top. Séville, avec tous les titres gagnés par le club, c’est sympa aussi." Emu, Arnaud Pouille est aussi revenu sur le moment du tirage de son équipe, placée dans le 4e chapeau : "J’ai pensé à mes enfants. Ils vont connaître ça, comme tous ceux qui ne l’ont pas encore connue. C’est vraiment sympa. Maintenant il faut la jouer."