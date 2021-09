Ligue des champions: l'UEFA oblige l'Ajax à modifier son maillot hommage à Bob Marley

L'Ajax Amsterdam a dévoilé en août un troisième maillot spécial "Three Little Birds", célèbre chanson de Bob Marley. Mais l'UEFA a demandé au club néerlandais de justement retirer les trois petits oiseaux de sa tunique pour jouer en Ligue des champions.

L'UEFA et ses contradictions. Parfois très permissive envers les clubs sur des sujets sérieux, l'instance européenne se veut en parallèle assez stricte sur des dossiers qui peuvent paraître plus futiles. Notamment celui des maillots. Et l'Ajax peut en témoigner.

Courant août, le club d'Amsterdam avait fait sensation en dévoilant un troisième maillot spécial "Three Little Birds", célèbre chanson de Bob Marley devenue hymne pour ses supporters. Une tunique noire, avec sur les manches trois bandes rouge, verte et jaune aux couleurs panafricaines (et du mouvement rastafari), ainsi que trois petits oiseaux présents dans le dos, juste sous le col. Le coeur du problème.

Un dessin non autorisé

Alors que l'Ajax a joué samedi sur le terrain de Zwolle en championnat pour la première fois avec son troisième maillot, des observateurs attentifs ont remarqué que les trois petits oiseaux avaient justement disparu du maillot. Pourquoi? A priori pour un simple point de règlement.

"L'UEFA ne les considère pas comme une expression du logo du club, du logo du sponsor principal ou du sponsor sur la manche, a expliqué le club au site AjaxLife, qui a tenté d'en savoir plus. Les autres expressions ne sont pas autorisées." Si l'Ajax ne peut donc pas porter les oiseaux sur la scène continentale, il en aurait en revanche le droit en Eredivisie, selon le site spécialisé dans l'actualité des Lanciers. Mais le maillot en question étant surtout destiné à être utilisé en Ligue des champions, le club a visiblement décidé de n'en faire produire qu'une version pour les joueurs.

Un succès monstre

La tenue a en tout cas connu un énorme succès auprès des supporters, et s'est retrouvée en rupture de stock au bout de quelques heures. La semaine dernière, l'Ajax a annoncé sur son site un réapprovisionnement, mais avec une date de livraison estimée... à janvier 2022.

"Nous n'avions jamais vu une demande aussi forte pour un maillot de l'Ajax, a commenté Edwin van der Sar, directeur général du club. Notamment à l'international, où l'attention a été beaucoup plus grande que nous ne l'avions prévu. Étant donné que nous avons reçu de nombreux messages de supporters en vacances ou à l'étranger qui n'ont pas pu avoir de maillot, nous avons consulté Adidas et la famille de Bob Marley pour voir ce qu'il est possible de faire d'autre."