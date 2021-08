Ligue des champions: le but contre son camp d'Aguilar qui crucifie Monaco contre le Shakhtar

À cause d'un malencontreux but contre son camp de Ruben Aguilar, l'AS Monaco a concédé le nul 2-2 face au Shakhtar et a été éliminé de la Ligue des champions au stade des barrages retour. Le club de la Principauté jouera la phase de poules de la Ligue Europa.

C'est un coup du sort terrible. Malgré une nette domination et des occasions en cascade, l'AS Monaco a été éliminé mercredi soir de la Ligue des champions aux portes de la phase de groupes. La faute à un but improbable contre son camp de Ruben Aguilar, dans la prolongation du barrage retour contre le Shakhtar Donetsk (2-2, défaite 1-0 de l'ASM à l'aller).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les meilleures affiches de la Ligue des champions

Le monde des hommes de Niko Kovac s'est écroulé à la 114e minute. Sur un contre, le Shakhtar avance sur l'aile gauche. Mykhailo Mudryk, entré en jeu en seconde période, s'empare du ballon et pénètre dans la surface. Plutôt que de tenter sa chance, le jeune ailier ukrainien (20 ans) tente une passe en retrait. Le choix est osé, car trois défenseurs monégasques sont dans sa zone.

Monaco menait pourtant 2-0

D'ailleurs, la passe n'atteint pas son destinataire. Elle rebondit sur le pied droit de Ruben Aguilar, qui était juste derrière Mykhailo Mudryk. Le contact est fatal. En touchant le ballon, le défenseur français l'a dirigé malgré lui en plein dans la cage d'Alexander Nübel. Ce dernier, surpris, n'a pas pu se replacer pour éviter le lob.

Grâce à ce but, le Shakhtar a donc pu égaliser, alors qu'il était mené 2-0 avant le début du dernier quart d'heure. En effet, Wissam Ben Yedder avait cru mettre l'ASM à l'abri avec un doublé en première période (18e, 39e). Grâce au deuxième but de l'attaquant français, le club du Rocher était virtuellement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Joueurs, staff et supporters devront se contenter de la Ligue Europa.