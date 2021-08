Ligue des champions: le calendrier complet des matchs du PSG et de Lille en phase de poules

L'UEFA a dévoilé le calendrier intégral des matchs de la phase de poules de la Ligue des champions 2021-2022. Le PSG affrontera Manchester City le 28 septembre et le 24 novembre. La double confrontation du Losc face à Séville aura lieu le 20 octobre, puis le 2 novembre.

Réservez vos soirées. Le calendrier complet de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021-2022 a été dévoilé vendredi soir par l'UEFA. Les supporters du Paris Saint-Germain et du Losc savent désormais précisément quand leur club jouera. Les premiers matchs sont programmés les 14 et 15 septembre. Les rencontres de la sixième et dernière journée se dérouleront les 7 et 8 décembre.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain se trouve dans la poule A avec Manchester City, le RB Leipzig et le Club Bruges. Le Losc a hérité du groupe G avec le Séville FC, le Red Bull Salzbourg et le VfL Wolfsburg.

Le premier choc entre les Parisiens et les Mancuniens est programmé au 28 septembre au Parc des Princes. Le retour à l'Etihad Stadium se tiendra le 24 novembre. Un des six matchs du PSG est programmé à 18h45: le dernier, le 7 décembre à domicile contre Bruges. Ce n'est pas le cas de Lille, qui va tout jouer à 21 heures. Les rendez-vous contre Séville, l'adversaire le plus coriace, se succéderont: d'abord à Pierre-Mauroy le 20 octobre, le 2 novembre au Ramón-Sánchez-Pizjuán.

Le calendrier des matchs du PSG

► 15 septembre (21h): Bruges-PSG

► 28 septembre (21h): PSG-Manchester City

► 19 octobre (21h): PSG-Leipzig

► 3 novembre (21h): Leipzig-PSG

► 24 novembre (21h): Manchester City-PSG

► 7 décembre (18h45): PSG-Bruges

Le calendrier des matchs du Losc

► 14 septembre (21h): Lille-Wolfsburg

► 29 septembre (21h): Salzbourg-Lille

► 20 octobre (21h): Lille-Séville

► 2 novembre (21h): Séville-Lille

► 23 novembre (21h): Lille-Salzbourg

► 8 décembre (21h): Wolfsburg-Lille

Les dates des affiches majeures des autres groupes

► 14 septembre (21h): Barcelone-Bayern Munich

► 15 septembre (21h): Inter-Real Madrid

► 15 septembre (21h): Liverpool-Milan

► 29 septembre (21h): Juventus-Chelsea

► 19 octobre (21h): Atlético-Liverpool

► 3 novembre (21h): Liverpool-Atlético

► 23 novembre (21h): Chelsea-Juventus

► 7 décembre (21h): Real Madrid-Inter

► 8 décembre (21h): Bayern Munich-Barcelone

Les grandes affiches des groupes de la Ligue des champions 2021-2022 © RMC Sport