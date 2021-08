Ligue des champions: faut-il craindre Séville, Salzbourg et Wolfsburg, les adversaires de Lille?

Le LOSC aurait pu hériter d'un groupe bien plus difficile mais fera quand même face à des équipes habituées des rendez-vous européens avec Séville, Salzbourg et Wolfsburg.

Les Lillois s’en sortent bien. Lors du tirage au sort de la Ligue des champions, ils ont hérité d’un groupe abordable avec le FC Séville, le Red Bull Salzbourg et Vfl Wolfsburg. Le LOSC peut espérer rejoindre les huitièmes de finale de la compétition, ce qu’ils n’ont pas fait depuis la saison 2006-2007.

Séville, un habitué renforcé

L’effectif andalou a connu cet été un petit rafraîchissement avec le recrutement d’Erik Lamela, Thomas Delaney, Rafa Mir et Gonzalo Montiel. Mais c’est surtout le dossier Jules Koundé qui occupe actuellement la direction. Le Français est convoité par Chelsea notamment et pourrait quitter l’Andalousie d’ici la fermeture du marché des transferts. Il n’empêche les Espagnols connaissent parfaitement la scène européenne. Ils ont disputé la Ligue des champions à trois reprises depuis cinq ans, sortant à chaque fois de leur poule. La saison passée, ils avaient été éliminés par le Borussia Dortmund.

Les deux autres années, ils ont disputé la Ligue Europa, avec une victoire à la clé en 2020, en battant successivement l’AS Roma, Wolverhampton, Manchester United et l’Inter Milan. Si un départ de Koundé fragiliserait grandement la défense sévillane, le secteur offensif est lui très fourni avec Papu Gomez, Lamela, Suso, Ocampos, En-Nesyri et Mir. Ailleurs sur le terrain, Jesus Navas et Ivan Rakitic apportent l’expérience nécessaire sur la scène européenne. Dans ce groupe, le FC Séville sera logiquement le favori pour décrocher la première place. Les Lillois se rappelleront eux qu’ils avaient croisé la route des Andalous en 2006, en huitièmes de finale de la Coupe de l’UEFA, pour une victoire de Séville, futur vainqueur de la compétition.

Salzbourg, nouvel acteur encore en retrait

Pour sa première participation à la Ligue des champions, il y a deux saisons, le Red Bull Salzbourg avait fait une entrée fracassante marquée par les buts à la chaîne d’Erling Haaland. Depuis, l’attaquant norvégien est devenu une star mondiale et a rejoint Dortmund, mais le club autrichien continue de participer à la plus grande compétition européenne. Ces deux dernières années, Salzbourg a chaque fois terminé troisième de son groupe, se retrouvant reversé en Ligue Europa. Cet été, les Autrichiens ont battu le club danois de Brondby en barrages pour rejoindre la phase de groupes.

Mais le club a aussi laissé filer il y a quelques semaines son entraîneur Jesse Marsch, qui a pris les rênes du RB Leipzig. Il était celui qui avait mené les deux campagnes de Ligue des champions et sa succession pourrait amener quelques difficultés. Mais même si le nouveau coach Matthias Jaissle vit sa première expérience en première division à seulement 33 ans, tout se passe bien pour lui jusqu’à maintenant. En poste depuis début juillet, il a remporté ses 8 premiers matchs avec le Red Bull Salzbourg.

Wolfsburg, un retour sur la pointe des pieds

Le club allemand a validé son ticket pour la Ligue des champions pour un petit point seulement, la saison dernière en Bundesliga. Un évènement pour Wolfsburg, qui n’a plus disputé la compétition depuis la saison 2015-2016. Mais l’entraîneur qui a mené les Allemands à retrouver la plus grande compétition européenne a quitté Wolfsburg dans la foulée. Il a été remplacé par Mark van Bommel, l’ancien joueur du Bayern Munich, qui vit sa deuxième expérience comme coach après un an et demi au PSV Eindhoven.

En 2014, le LOSC avait déjà rencontré Wolfsburg sur la scène européenne, mais c’était en Ligue Europa. A l’époque, Kevin de Bruyne jouait pour le club allemand et avait marqué au match aller. Josuha Guilavogui était déjà présent et il sera encore là cette saison pour les matchs au stade Pierre-Mauroy et à la Voklswagen Arena, même s’il a depuis perdu sa place de titulaire indiscutable.