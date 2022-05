Ligue des champions: le coup d'envoi de Liverpool-Real retardé à cause de problèmes à l'entrée du Stade de France

Prévu à 21h, le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool a été retardé. La raison? Des gros problèmes à l'entrée du Stade de France, avec des milliers de supporters qui ont eu du mal à entrer et d'autres qui ont escaladé les grilles fermées.

Le coup d'envoi de Liverpool-Real Madrid, finale de la Ligue des champions, a été retardé. L'UEFA a annoncé, à un peu plus de dix minutes du coup d'envoi initialement prévu à 21h), qu'il faudrait patienter un quart d'heure de plus pour voir l'arbitre lancer la rencontre.

La conséquence de gros problèmes à l'entrée du Stade de France. Comme vous l'expliquait RMC Sport dans la soirée, des mouvements de foule et des problèmes de filtrage ont compliqué la tâche des forces de l'ordre, pour l'entrée sur le parvis. Mais en prime, des milliers de supporters ont été retardés dans leur entrée au stade.

La colère des supporters

Vers 20h40, le Daily Telegraph dévoilait des images des très longues files d'attente qui étaient encore en cours pour entrer dans le Stade de France. Un journaliste de l'agence de presse AP a interrogé des fans de Liverpool, tickets en main, patientant pour aller s'installer. Ils faisaient part de leur colère et disaient ne jamais avoir vu ça.

Des images de fans escaladant les grilles fermées ont aussi circulé. On y voit les stewards complètement dépassés, sans savoir si les supporters entrés de cette façon dans le Stade de France étaient ou non munis d'un ticket. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour dissuader et garder les supporters à l'extérieur du stade. Les incidents ont forcé l'UEFA à retarder une seconde fois le coup d'envoi de la rencontre, cette fois à 21h36 (!).