Liverpool-Real Madrid en direct: l'ambiance monte à Paris pour la finale de la Ligue des champions

Bonjour à tous, coup d'envoi à 21h

Bienvenue dans ce live RMC Sport pour suivre la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Le match a lieu au Stade de France, à Saint-Denis, au nord de Paris. Le coup d'envoi est prévu à 21h00.

Karim Benzema contre Sadio Mané, Carlo Ancelotti face à Jürgen Klopp, la revanche de Mohamed Salah, des dizaines de milliers de supporters arrivés d'Angleterre et d'Espagne dans la capitale française... Tout est prêt pour "le match le plus important du football mondial", comme le dit l'entraîneur italien de l'équipe espagnole.

La "Maison Blanche" peut allonger son incroyable record avec une 14e victoire, et les "Reds" en conquérir une septième et rejoindre l'AC Milan au deuxième rang des géants européens. Liverpool-Real devient la première affiche jouée trois fois en finale de C1, mais ce classique est furieusement moderne: au-delà de l'enjeu patrimonial entre deux emblèmes du football, la finale devrait aussi éclaircir le duel pour le Ballon d'Or entre Karim Benzema le Madrilène et le "Red" Sadio Mané. Le vainqueur deviendrait le grand favori de la prestigieuse récompense individuelle.